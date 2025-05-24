Освобожденным из плена курянам начали оформлять документы на выплаты
Хинштейн: началось оформление документов на выплаты вернувшимся из плена курянам
Последствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Оформление документов на социальные выплаты для вернувшихся из плена курян началось с утра в субботу, сообщил РИА Новости врио главы Курской области Александр Хинштейн.
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"Восемнадцать человек у нас доставлены в пункты временного размещения, часть из них уже забрали родственники. Все люди обеспечены всем необходимым, всей помощью. Сразу же проходят медицинский осмотр, с сегодняшнего утра началось оформление всех необходимых документов: выплаты на сертификаты, помощь социальных выплат тем, у кого утрачены документы. Помогаем с этим. Пенсии, которые люди не получают с августа месяца. Судьба каждого на собственном контроле", - сказал Хинштейн.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
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24 августа 2024, 13:33