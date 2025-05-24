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Освобожденным из плена курянам начали оформлять документы на выплаты - РИА Новости, 24.05.2025
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18:23 24.05.2025
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Освобожденным из плена курянам начали оформлять документы на выплаты
Освобожденным из плена курянам начали оформлять документы на выплаты - РИА Новости, 24.05.2025
Освобожденным из плена курянам начали оформлять документы на выплаты
Оформление документов на социальные выплаты для вернувшихся из плена курян началось с утра в субботу, сообщил РИА Новости врио главы Курской области Александр... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T18:23:00+03:00
2025-05-24T18:23:00+03:00
россия
курская область
белоруссия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Оформление документов на социальные выплаты для вернувшихся из плена курян началось с утра в субботу, сообщил РИА Новости врио главы Курской области Александр Хинштейн. "Восемнадцать человек у нас доставлены в пункты временного размещения, часть из них уже забрали родственники. Все люди обеспечены всем необходимым, всей помощью. Сразу же проходят медицинский осмотр, с сегодняшнего утра началось оформление всех необходимых документов: выплаты на сертификаты, помощь социальных выплат тем, у кого утрачены документы. Помогаем с этим. Пенсии, которые люди не получают с августа месяца. Судьба каждого на собственном контроле", - сказал Хинштейн. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
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россия
курская область
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россия, курская область, белоруссия, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Белоруссия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Освобожденным из плена курянам начали оформлять документы на выплаты

Хинштейн: началось оформление документов на выплаты вернувшимся из плена курянам

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Оформление документов на социальные выплаты для вернувшихся из плена курян началось с утра в субботу, сообщил РИА Новости врио главы Курской области Александр Хинштейн.
«
"Восемнадцать человек у нас доставлены в пункты временного размещения, часть из них уже забрали родственники. Все люди обеспечены всем необходимым, всей помощью. Сразу же проходят медицинский осмотр, с сегодняшнего утра началось оформление всех необходимых документов: выплаты на сертификаты, помощь социальных выплат тем, у кого утрачены документы. Помогаем с этим. Пенсии, которые люди не получают с августа месяца. Судьба каждого на собственном контроле", - сказал Хинштейн.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
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РоссияКурская областьБелоруссияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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