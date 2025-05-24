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Группировка "Юг" уничтожила до 280 боевиков ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 280 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
Группировка "Юг" уничтожила до 280 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 280 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:37:00+03:00
2025-05-24T12:37:00+03:00
2025-05-24T12:37:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 280 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в субботу Минобороны России. "Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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в мире, северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" уничтожила до 280 боевиков ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли более 280 военных в зоне действий "Южной" группировки