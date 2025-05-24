https://ria.ru/20250524/vorobev-2018843659.html
Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников с последним звонком
Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников с последним звонком - РИА Новости, 24.05.2025
Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников с последним звонком
В школах Подмосковья учится 1 миллион 90 тысяч детей, и для более 135 тысяч из них в субботу прозвучал последний звонок, сообщил губернатор области Андрей... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:58:00+03:00
2025-05-24T13:58:00+03:00
2025-05-24T13:58:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В школах Подмосковья учится 1 миллион 90 тысяч детей, и для более 135 тысяч из них в субботу прозвучал последний звонок, сообщил губернатор области Андрей Воробьев, посетивший Наро-Фоминскую среднюю школу №4 имени генерал-майора В.В. Завадского. Воробьев поздравил ребят с окончанием школы, пожелал им успешно сдать предстоящие экзамены и пообщался с семьями участников СВО, чьи дети здесь учатся. "Эта школа особенная, она носит имя героя СВО, в ней учатся дети героев. Наро-Фоминский городской округ, Кантемировская, Таманская дивизия, военные подразделения, семьи военнослужащих - все это особая атмосфера, атмосфера братства. И каждый раз, когда я приезжаю или в город, или в какую-нибудь воинскую часть, этот дух чувствуется", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства. Имя Владимира Завадского присвоено школе летом прошлого года. Он учился в этой школе, закончил суворовское училище и Общевойсковую академию, командовал легендарной гвардейской танковой Кантемировской дивизией, был заместителем командующего 14-го армейского корпуса Северного Флота. Награжден двумя орденами Мужества, орденом Александра Невского, орденом "За заслуги перед Отечеством", медалями. Командир погиб в ходе специальной военной операции. В мае при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети" здесь открылась "Парта героя" в честь Завадского – с фото, биографией и историей подвига. Несколько дней назад в школе открыли еще одну "Парту героя" – в честь Геннадия Карпова. Он служил в разведке в зоне СВО, погиб при выполнении боевого задания. Указом президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно). По традиции учащиеся школы высадили деревья на "Аллее выпускников", а первоклассники подарили выпускникам "самолетики-навигаторы" с пожеланиями. В пресс-службе напомнили, что губернатор приезжал в эту школу в 2017 году накануне открытия нового корпуса. Он построен по индивидуальному проекту, здесь сейчас учатся около 1400 детей. Здесь расположены залы для занятий спортом, хореографией, борьбой, а также актовый, лекционный и конференц-залы и два бассейна. Организованы классы с углубленным изучением отдельных предметов, а также ряд профильных классов, в частности, медицинский, предпринимательский, ИТ. В этом году обучение в школе завершили более 50 юношей и девушек. Среди выпускников - победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 6 кандидатов на золотую медаль и 7 – на серебряную.
https://ria.ru/20250523/rentgen-2018726443.html
https://ria.ru/20250515/nagrady-2017197955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников с последним звонком
Воробьев: в Подмосковье в этом году школу заканчивают более 135 тысяч ребят
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В школах Подмосковья учится 1 миллион 90 тысяч детей, и для более 135 тысяч из них в субботу прозвучал последний звонок, сообщил губернатор области Андрей Воробьев, посетивший Наро-Фоминскую среднюю школу №4 имени генерал-майора В.В. Завадского.
Воробьев
поздравил ребят с окончанием школы, пожелал им успешно сдать предстоящие экзамены и пообщался с семьями участников СВО, чьи дети здесь учатся.
"Эта школа особенная, она носит имя героя СВО, в ней учатся дети героев. Наро-Фоминский городской округ, Кантемировская, Таманская дивизия, военные подразделения, семьи военнослужащих - все это особая атмосфера, атмосфера братства. И каждый раз, когда я приезжаю или в город, или в какую-нибудь воинскую часть, этот дух чувствуется", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства.
Имя Владимира Завадского присвоено школе летом прошлого года. Он учился в этой школе, закончил суворовское училище и Общевойсковую академию, командовал легендарной гвардейской танковой Кантемировской дивизией, был заместителем командующего 14-го армейского корпуса Северного Флота. Награжден двумя орденами Мужества, орденом Александра Невского, орденом "За заслуги перед Отечеством", медалями. Командир погиб в ходе специальной военной операции.
В мае при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети" здесь открылась "Парта героя" в честь Завадского – с фото, биографией и историей подвига.
Несколько дней назад в школе открыли еще одну "Парту героя" – в честь Геннадия Карпова. Он служил в разведке в зоне СВО, погиб при выполнении боевого задания. Указом президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).
По традиции учащиеся школы высадили деревья на "Аллее выпускников", а первоклассники подарили выпускникам "самолетики-навигаторы" с пожеланиями.
В пресс-службе напомнили, что губернатор приезжал в эту школу в 2017 году накануне открытия нового корпуса. Он построен по индивидуальному проекту, здесь сейчас учатся около 1400 детей. Здесь расположены залы для занятий спортом, хореографией, борьбой, а также актовый, лекционный и конференц-залы и два бассейна. Организованы классы с углубленным изучением отдельных предметов, а также ряд профильных классов, в частности, медицинский, предпринимательский, ИТ.
В этом году обучение в школе завершили более 50 юношей и девушек. Среди выпускников - победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 6 кандидатов на золотую медаль и 7 – на серебряную.