https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html

Вернувшийся из украинского плена военный назвал день обмена лучшим за год

Вернувшийся из украинского плена военный назвал день обмена лучшим за год - РИА Новости, 24.05.2025

Вернувшийся из украинского плена военный назвал день обмена лучшим за год

Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение, один из них назвал этот день лучшим за последний год, РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:56:00+03:00

2025-05-24T17:56:00+03:00

2025-05-24T17:56:00+03:00

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение, один из них назвал этот день лучшим за последний год, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. Ранее в субботу ведомство сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих и передаче взамен 307 военнопленных ВСУ. "Наверное, это один из самых лучших дней за последний год. Благодарю Российскую Федерацию, что позаботились. Большой обмен, хорошо, что много людей попадут домой к своим родным, к своим близким. Эмоции, может, на лице у меня не видно, но в душе, в сердце очень радостные эмоции", - сказал один из вернувшихся военнослужащих. Другой рассказал, что его также переполняет радость, и поблагодарил, что во время обмена ему предоставили всё необходимое - медицину, одежду, еду, а также поговорили с каждым.

https://ria.ru/20250524/plennye-2018840901.html

киев

россия

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Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение, один из них назвал этот день лучшим за последний год, следует из видеоролика Минобороны России. 2025-05-24T17:56 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия