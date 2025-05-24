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Вернувшийся из украинского плена военный назвал день обмена лучшим за год
Вернувшийся из украинского плена военный назвал день обмена лучшим за год - РИА Новости, 24.05.2025
Вернувшийся из украинского плена военный назвал день обмена лучшим за год
Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение, один из них назвал этот день лучшим за последний год, РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:56:00+03:00
2025-05-24T17:56:00+03:00
2025-05-24T17:56:00+03:00
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение, один из них назвал этот день лучшим за последний год, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. Ранее в субботу ведомство сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих и передаче взамен 307 военнопленных ВСУ. "Наверное, это один из самых лучших дней за последний год. Благодарю Российскую Федерацию, что позаботились. Большой обмен, хорошо, что много людей попадут домой к своим родным, к своим близким. Эмоции, может, на лице у меня не видно, но в душе, в сердце очень радостные эмоции", - сказал один из вернувшихся военнослужащих. Другой рассказал, что его также переполняет радость, и поблагодарил, что во время обмена ему предоставили всё необходимое - медицину, одежду, еду, а также поговорили с каждым.
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Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение
Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение, один из них назвал этот день лучшим за последний год, следует из видеоролика Минобороны России.
2025-05-24T17:56
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
Вернувшийся из украинского плена военный назвал день обмена лучшим за год
Военные, вернувшиеся из украинского плена, поблагодарили Россию за возвращение