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Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками - РИА Новости, 24.05.2025
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15:11 24.05.2025 (обновлено: 17:58 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018855465.html
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками - РИА Новости, 24.05.2025
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками
Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, в этом им помог замминистра обороны Александр Фомин, следует из... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:11:00+03:00
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киев
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
александр фомин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, в этом им помог замминистра обороны Александр Фомин, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.На видео видно, как Фомин протягивает телефон и помогает набрать номер одному из российских военнослужащих."Алло! Нас поменяли, Наташ, все нормально. Не переживай", - сообщил один из военнослужащих тому, с кем он созвонился."В Москве буду, перезвоню. Целую!", - сказал ещё один.Ранее в субботу ведомство сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих и передаче взамен 307 военнопленных ВСУ.
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Освобожденные бойцы созвонились с родными
Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, кадры освобожденных бойцов предоставило Минобороны
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киев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, александр фомин, вооруженные силы украины
Киев, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва, Александр Фомин, Вооруженные силы Украины
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками

МО: вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории военные созвонились с близкими

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, в этом им помог замминистра обороны Александр Фомин, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.
На видео видно, как Фомин протягивает телефон и помогает набрать номер одному из российских военнослужащих.
«
"Алло! Нас поменяли, Наташ, все нормально. Не переживай", - сообщил один из военнослужащих тому, с кем он созвонился.
Москве буду, перезвоню. Целую!", - сказал ещё один.
Ранее в субботу ведомство сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих и передаче взамен 307 военнопленных ВСУ.
Возвращение из украинского плена новой группы российских военных - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными
13:29
 
КиевРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваАлександр ФоминВооруженные силы Украины
 
 
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