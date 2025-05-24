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Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками - РИА Новости, 24.05.2025
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками
Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, в этом им помог замминистра обороны Александр Фомин, следует из... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:11:00+03:00
2025-05-24T15:11:00+03:00
2025-05-24T17:58:00+03:00
киев
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
александр фомин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, в этом им помог замминистра обороны Александр Фомин, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.На видео видно, как Фомин протягивает телефон и помогает набрать номер одному из российских военнослужащих."Алло! Нас поменяли, Наташ, все нормально. Не переживай", - сообщил один из военнослужащих тому, с кем он созвонился."В Москве буду, перезвоню. Целую!", - сказал ещё один.Ранее в субботу ведомство сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих и передаче взамен 307 военнопленных ВСУ.
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Освобожденные бойцы созвонились с родными
Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, кадры освобожденных бойцов предоставило Минобороны
2025-05-24T15:11
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, александр фомин, вооруженные силы украины
Киев, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва, Александр Фомин, Вооруженные силы Украины
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками
МО: вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории военные созвонились с близкими