https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018855465.html

Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками

Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками - РИА Новости, 24.05.2025

Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родственниками

Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, в этом им помог замминистра обороны Александр Фомин, следует из... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:11:00+03:00

2025-05-24T15:11:00+03:00

2025-05-24T17:58:00+03:00

киев

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

александр фомин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018853698_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9da83e6e0f8476e6e51b2ab765ef78f0.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, в этом им помог замминистра обороны Александр Фомин, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.На видео видно, как Фомин протягивает телефон и помогает набрать номер одному из российских военнослужащих."Алло! Нас поменяли, Наташ, все нормально. Не переживай", - сообщил один из военнослужащих тому, с кем он созвонился."В Москве буду, перезвоню. Целую!", - сказал ещё один.Ранее в субботу ведомство сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих и передаче взамен 307 военнопленных ВСУ.

https://ria.ru/20250524/plennye-2018840901.html

киев

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобожденные бойцы созвонились с родными Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, кадры освобожденных бойцов предоставило Минобороны 2025-05-24T15:11 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, александр фомин, вооруженные силы украины