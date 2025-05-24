https://ria.ru/20250524/ukraina-2018857016.html

Косачев: работа над меморандумом по Украине находится в завершающей стадии

Косачев: работа над меморандумом по Украине находится в завершающей стадии - РИА Новости, 24.05.2025

Косачев: работа над меморандумом по Украине находится в завершающей стадии

Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки меморандума по урегулированию конфликта, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью телеканалу... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:18:00+03:00

2025-05-24T15:18:00+03:00

2025-05-24T15:42:00+03:00

киев

россия

украина

константин косачев

владимир мединский

владимир путин

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918159432_0:177:3120:1932_1920x0_80_0_0_d3e434dc5d69a3882f2d3ac7b0fe5282.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки меморандума по урегулированию конфликта, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью телеканалу "Звезда"."Работа над этим меморандумом ведется. Она — в завершающей стадии. Я ожидаю, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня", — рассказал он.По мнению Косачева, эти наработки вряд ли станут публичными. "Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях", — заключил политик.Переговоры в СтамбулеПутин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767743.html

https://ria.ru/20250524/guardian-2018856880.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, украина, константин косачев, владимир мединский, владимир путин, совет федерации рф, в мире