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Косачев: работа над меморандумом по Украине находится в завершающей стадии - РИА Новости, 24.05.2025
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15:18 24.05.2025 (обновлено: 15:42 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/ukraina-2018857016.html
Косачев: работа над меморандумом по Украине находится в завершающей стадии
Косачев: работа над меморандумом по Украине находится в завершающей стадии - РИА Новости, 24.05.2025
Косачев: работа над меморандумом по Украине находится в завершающей стадии
Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки меморандума по урегулированию конфликта, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью телеканалу... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки меморандума по урегулированию конфликта, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью телеканалу "Звезда".&quot;Работа над этим меморандумом ведется. Она — в завершающей стадии. Я ожидаю, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня&quot;, — рассказал он.По мнению Косачева, эти наработки вряд ли станут публичными. "Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях", — заключил политик.Переговоры в СтамбулеПутин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767743.html
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киев, россия, украина, константин косачев, владимир мединский, владимир путин, совет федерации рф, в мире
Киев, Россия, Украина, Константин Косачев, Владимир Мединский, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, В мире
Косачев: работа над меморандумом по Украине находится в завершающей стадии

Косачев: Москва передаст Киеву меморандум по урегулированию в ближайшие дни

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки меморандума по урегулированию конфликта, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью телеканалу "Звезда".
«

"Работа над этим меморандумом ведется. Она — в завершающей стадии. Я ожидаю, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня", — рассказал он.

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По мнению Косачева, эти наработки вряд ли станут публичными.
"Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях", — заключил политик.

Переговоры в Стамбуле

Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
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