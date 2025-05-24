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В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого - РИА Новости, 24.05.2025
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21:58 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018913267.html
В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого
В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого - РИА Новости, 24.05.2025
В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого
Гражданка России серьезно пострадала в турецкой Аланье, выпрыгнув с балкона, когда пыталась убежать от своего парня, угрожавшего ей винтовкой, сообщила в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:58:00+03:00
2025-05-24T21:58:00+03:00
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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Гражданка России серьезно пострадала в турецкой Аланье, выпрыгнув с балкона, когда пыталась убежать от своего парня, угрожавшего ей винтовкой, сообщила в субботу газета Sabah. "Россиянка Е. К., как утверждается, выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как ее парень Л. М. избил ее, а затем угрожал винтовкой", - сообщила газета. Инцидент произошел в районе Окурджалар. Очевидцы вызвали экстренные службы, прибывшие на место врачи оказали женщине первую помощь, она была госпитализирована в больницу Манавгата. "Здоровье женщины остается под угрозой. Подозреваемый Л. М. задержан жандармерией", - сообщает газета.
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в мире, россия
В мире, Россия
В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого

Sabah: россиянка пострадала в Турции, убегая от знакомого, угрожавшего оружием

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Гражданка России серьезно пострадала в турецкой Аланье, выпрыгнув с балкона, когда пыталась убежать от своего парня, угрожавшего ей винтовкой, сообщила в субботу газета Sabah.
«
"Россиянка Е. К., как утверждается, выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как ее парень Л. М. избил ее, а затем угрожал винтовкой", - сообщила газета. Инцидент произошел в районе Окурджалар.
Очевидцы вызвали экстренные службы, прибывшие на место врачи оказали женщине первую помощь, она была госпитализирована в больницу Манавгата.
"Здоровье женщины остается под угрозой. Подозреваемый Л. М. задержан жандармерией", - сообщает газета.
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