https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018913267.html
В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого
В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого - РИА Новости, 24.05.2025
В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого
Гражданка России серьезно пострадала в турецкой Аланье, выпрыгнув с балкона, когда пыталась убежать от своего парня, угрожавшего ей винтовкой, сообщила в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:58:00+03:00
2025-05-24T21:58:00+03:00
2025-05-24T21:58:00+03:00
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg
СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Гражданка России серьезно пострадала в турецкой Аланье, выпрыгнув с балкона, когда пыталась убежать от своего парня, угрожавшего ей винтовкой, сообщила в субботу газета Sabah. "Россиянка Е. К., как утверждается, выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как ее парень Л. М. избил ее, а затем угрожал винтовкой", - сообщила газета. Инцидент произошел в районе Окурджалар. Очевидцы вызвали экстренные службы, прибывшие на место врачи оказали женщине первую помощь, она была госпитализирована в больницу Манавгата. "Здоровье женщины остается под угрозой. Подозреваемый Л. М. задержан жандармерией", - сообщает газета.
https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f90d4c4a9a9241b21d1043beb1e2f4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого
Sabah: россиянка пострадала в Турции, убегая от знакомого, угрожавшего оружием