https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018913267.html

В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого

В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого - РИА Новости, 24.05.2025

В Турции серьезно пострадала россиянка, убегая от угрожавшего ей знакомого

Гражданка России серьезно пострадала в турецкой Аланье, выпрыгнув с балкона, когда пыталась убежать от своего парня, угрожавшего ей винтовкой, сообщила в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T21:58:00+03:00

2025-05-24T21:58:00+03:00

2025-05-24T21:58:00+03:00

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg

СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Гражданка России серьезно пострадала в турецкой Аланье, выпрыгнув с балкона, когда пыталась убежать от своего парня, угрожавшего ей винтовкой, сообщила в субботу газета Sabah. "Россиянка Е. К., как утверждается, выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как ее парень Л. М. избил ее, а затем угрожал винтовкой", - сообщила газета. Инцидент произошел в районе Окурджалар. Очевидцы вызвали экстренные службы, прибывшие на место врачи оказали женщине первую помощь, она была госпитализирована в больницу Манавгата. "Здоровье женщины остается под угрозой. Подозреваемый Л. М. задержан жандармерией", - сообщает газета.

https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия