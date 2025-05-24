Эрдоган обсудил с президентом Сирии снятие санкций с САР
Эрдоган заявил о важности централизованного управления армией Сирии
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Стамбуле. 24 мая 2025
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Стамбуле. 24 мая 2025
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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, прибывшим с необъявленным визитом в Стамбул, снятие санкций с САР, Эрдоган заявил о важности централизованного управления армией Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.
"Президент Эрдоган выразил удовлетворенность Турции фактом снятия санкций США и ЕС с Сирии, поддержку Анкарой территориальной целостности САР, а также подчеркнул важность централизованного управления сирийской армией", - заявила администрация турецкого президента. Также турецкий лидер выразил неприятие оккупации и нападений на территорию САР.
Вооруженные группировки, которые еще не интегрировались в состав министерства обороны Сирии, должны сделать это в течение десяти дней, любая задержка потребует принятия мер в соответствии с законами, заявил 17 мая министр обороны страны Мурхаф Абу Касра.
Министр отмечал, что любая задержка потребует принятия соответствующих мер в соответствии с действующими в стране законами.
Глава турецкой разведки Ибрагим Калын во вторник в Дамаске обсудил с руководством Сирии снятие санкций с САР, израильские атаки, ситуацию с террористами в сирийских тюрьмах и возвращение беженцев.
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