https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018890252.html

Эрдоган обсудил с президентом Сирии снятие санкций с САР

Эрдоган обсудил с президентом Сирии снятие санкций с САР - РИА Новости, 24.05.2025

Эрдоган обсудил с президентом Сирии снятие санкций с САР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, прибывшим с необъявленным визитом в Стамбул, снятие... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:02:00+03:00

2025-05-24T19:02:00+03:00

2025-05-24T19:15:00+03:00

в мире

сирия

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

ахмед аш-шараа

ибрагим калын

евросоюз

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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, прибывшим с необъявленным визитом в Стамбул, снятие санкций с САР, Эрдоган заявил о важности централизованного управления армией Сирии, сообщила администрация турецкого лидера. В ходе встречи в Стамбуле в субботу лидеры обсудили двусторонние отношения Анкары и Дамаска, а также ряд глобальных и региональных проблем. Эрдоган заявил, что Анкара продолжит поддержку Сирии, и верит, что страну ждут "более светлые и спокойные" времена. "Президент Эрдоган выразил удовлетворенность Турции фактом снятия санкций США и ЕС с Сирии, поддержку Анкарой территориальной целостности САР, а также подчеркнул важность централизованного управления сирийской армией", - заявила администрация турецкого президента. Также турецкий лидер выразил неприятие оккупации и нападений на территорию САР. Вооруженные группировки, которые еще не интегрировались в состав министерства обороны Сирии, должны сделать это в течение десяти дней, любая задержка потребует принятия мер в соответствии с законами, заявил 17 мая министр обороны страны Мурхаф Абу Касра. Министр отмечал, что любая задержка потребует принятия соответствующих мер в соответствии с действующими в стране законами. Аш-Шараа посещал Турцию в апреле, став участником Дипломатического форума в Анталье. Глава турецкой разведки Ибрагим Калын во вторник в Дамаске обсудил с руководством Сирии снятие санкций с САР, израильские атаки, ситуацию с террористами в сирийских тюрьмах и возвращение беженцев.

https://ria.ru/20250411/sirija-2010814519.html

сирия

турция

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в мире, сирия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа, ибрагим калын, евросоюз