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Эрдоган обсудил с президентом Сирии снятие санкций с САР - РИА Новости, 24.05.2025
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19:02 24.05.2025 (обновлено: 19:15 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018890252.html
Эрдоган обсудил с президентом Сирии снятие санкций с САР
Эрдоган обсудил с президентом Сирии снятие санкций с САР - РИА Новости, 24.05.2025
Эрдоган обсудил с президентом Сирии снятие санкций с САР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, прибывшим с необъявленным визитом в Стамбул, снятие... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:02:00+03:00
2025-05-24T19:15:00+03:00
в мире
сирия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
ахмед аш-шараа
ибрагим калын
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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, прибывшим с необъявленным визитом в Стамбул, снятие санкций с САР, Эрдоган заявил о важности централизованного управления армией Сирии, сообщила администрация турецкого лидера. В ходе встречи в Стамбуле в субботу лидеры обсудили двусторонние отношения Анкары и Дамаска, а также ряд глобальных и региональных проблем. Эрдоган заявил, что Анкара продолжит поддержку Сирии, и верит, что страну ждут "более светлые и спокойные" времена. "Президент Эрдоган выразил удовлетворенность Турции фактом снятия санкций США и ЕС с Сирии, поддержку Анкарой территориальной целостности САР, а также подчеркнул важность централизованного управления сирийской армией", - заявила администрация турецкого президента. Также турецкий лидер выразил неприятие оккупации и нападений на территорию САР. Вооруженные группировки, которые еще не интегрировались в состав министерства обороны Сирии, должны сделать это в течение десяти дней, любая задержка потребует принятия мер в соответствии с законами, заявил 17 мая министр обороны страны Мурхаф Абу Касра. Министр отмечал, что любая задержка потребует принятия соответствующих мер в соответствии с действующими в стране законами. Аш-Шараа посещал Турцию в апреле, став участником Дипломатического форума в Анталье. Глава турецкой разведки Ибрагим Калын во вторник в Дамаске обсудил с руководством Сирии снятие санкций с САР, израильские атаки, ситуацию с террористами в сирийских тюрьмах и возвращение беженцев.
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сирия
турция
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в мире, сирия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа, ибрагим калын, евросоюз
В мире, Сирия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Ахмед аш-Шараа, Ибрагим Калын, Евросоюз
Эрдоган обсудил с президентом Сирии снятие санкций с САР

Эрдоган заявил о важности централизованного управления армией Сирии

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Стамбуле. 24 мая 2025
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Стамбуле. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Стамбуле. 24 мая 2025
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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, прибывшим с необъявленным визитом в Стамбул, снятие санкций с САР, Эрдоган заявил о важности централизованного управления армией Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.
В ходе встречи в Стамбуле в субботу лидеры обсудили двусторонние отношения Анкары и Дамаска, а также ряд глобальных и региональных проблем.
Эрдоган заявил, что Анкара продолжит поддержку Сирии, и верит, что страну ждут "более светлые и спокойные" времена.
"Президент Эрдоган выразил удовлетворенность Турции фактом снятия санкций США и ЕС с Сирии, поддержку Анкарой территориальной целостности САР, а также подчеркнул важность централизованного управления сирийской армией", - заявила администрация турецкого президента. Также турецкий лидер выразил неприятие оккупации и нападений на территорию САР.
Вооруженные группировки, которые еще не интегрировались в состав министерства обороны Сирии, должны сделать это в течение десяти дней, любая задержка потребует принятия мер в соответствии с законами, заявил 17 мая министр обороны страны Мурхаф Абу Касра.
Министр отмечал, что любая задержка потребует принятия соответствующих мер в соответствии с действующими в стране законами.
Аш-Шараа посещал Турцию в апреле, став участником Дипломатического форума в Анталье.
Глава турецкой разведки Ибрагим Калын во вторник в Дамаске обсудил с руководством Сирии снятие санкций с САР, израильские атаки, ситуацию с террористами в сирийских тюрьмах и возвращение беженцев.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддержку Сирии
11 апреля, 21:11
 
В миреСирияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганАхмед аш-ШарааИбрагим КалынЕвросоюз
 
 
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