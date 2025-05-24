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Источник рассказал подробности визита главы МИД Турции в Россию - РИА Новости, 24.05.2025
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13:14 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018837391.html
Источник рассказал подробности визита главы МИД Турции в Россию
Источник рассказал подробности визита главы МИД Турции в Россию - РИА Новости, 24.05.2025
Источник рассказал подробности визита главы МИД Турции в Россию
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в РФ заявит российским коллегам о готовности Анкары продолжить роль посредника между Москвой и Киевом,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:14:00+03:00
2025-05-24T13:14:00+03:00
в мире
россия
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украина
хакан фидан
владимир путин
владимир мединский
вооруженные силы украины
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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в РФ заявит российским коллегам о готовности Анкары продолжить роль посредника между Москвой и Киевом, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Фидан посетит РФ с рабочим визитом 26-27 мая, рассчитывает на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и российским коллегой Сергеем Лавровым. Источник отметил, что Фидан обсудит с российскими коллегами двусторонние отношения стран, "являющихся ключевыми игроками в своих регионах", в частности, сотрудничество в торговле, энергетике и туризме. "Фидан подчеркнет, что Турция выступает за справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта, выразит удовлетворение в связи с последними критически важными событиями в процессе урегулирования. Министр вновь заявит, что Турция готова выполнить роль посредника между сторонами как делала это в 2022 году и 16 мая этого года в Стамбуле", - сообщил источник. Также планируется обмен мнениями по поводу ситуации в Сирии, секторе Газа, в Закавказье и по ряду международных проблем. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017569461.html
https://ria.ru/20250522/turtsiya-2018460255.html
https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017237402.html
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в мире, россия, турция, украина, хакан фидан, владимир путин, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Турция, Украина, Хакан Фидан, Владимир Путин, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Источник рассказал подробности визита главы МИД Турции в Россию

Фидан заявит о готовности Анкары продолжить роль посредника между РФ и Украиной

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в РФ заявит российским коллегам о готовности Анкары продолжить роль посредника между Москвой и Киевом, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Фидан посетит РФ с рабочим визитом 26-27 мая, рассчитывает на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и российским коллегой Сергеем Лавровым.
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Источник отметил, что Фидан обсудит с российскими коллегами двусторонние отношения стран, "являющихся ключевыми игроками в своих регионах", в частности, сотрудничество в торговле, энергетике и туризме.
"Фидан подчеркнет, что Турция выступает за справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта, выразит удовлетворение в связи с последними критически важными событиями в процессе урегулирования. Министр вновь заявит, что Турция готова выполнить роль посредника между сторонами как делала это в 2022 году и 16 мая этого года в Стамбуле", - сообщил источник.
Также планируется обмен мнениями по поводу ситуации в Сирии, секторе Газа, в Закавказье и по ряду международных проблем.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
Помощник президента РФ Владимир Мединский и глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в президентском офисе Долмабахче. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мединский рассказал о встрече с главой МИД Турции
15 мая, 23:30
 
В миреРоссияТурцияУкраинаХакан ФиданВладимир ПутинВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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