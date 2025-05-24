https://ria.ru/20250524/tadzhikistan-2018878628.html

Таджикистан запустил первую национальную точку обмена интернет-трафиком

Таджикистан запустил первую национальную точку обмена интернет-трафиком - РИА Новости, 24.05.2025

Таджикистан запустил первую национальную точку обмена интернет-трафиком

Таджикистан запустил первую национальную точку обмена интернет-трафиком (IXP) под названием TJ-IX, сообщает Служба связи при правительстве страны. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:41:00+03:00

2025-05-24T17:41:00+03:00

2025-05-24T17:41:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 24 мая – РИА Новости. Таджикистан запустил первую национальную точку обмена интернет-трафиком (IXP) под названием TJ-IX, сообщает Служба связи при правительстве страны. "Первая национальная точка обмена интернет-трафиком (IXP) под названием TJ-IX начала работу в Таджикистане. IXP — это инфраструктура, позволяющая провайдерам и организациям обмениваться трафиком напрямую", - говорится в сообщении. Цель точки обмена — увеличение скорости доступа в Интернет, снижение расходов на международный трафик, сбалансирование кибербезопасности и цифрового суверенитета, создание единой цифровой экосистемы и предоставление платформы для сотрудничества между провайдерами. Пропускная способность сети составляет до 500 Гбит/с, а гарантированное время ее бесперебойной работы — 99,99%. С точки зрения технических характеристик гарантируется предоставление средств контроля и безопасности. TJ-IX находится в Открытом акционерном обществе "Точиктелеком", и Служба связи в сотрудничестве с этой компанией планирует открыть свои точки в различных регионах страны и привлечь международные площадки. "Запуск TJ-IX — важный шаг на пути к независимому и качественному интернету в Таджикистане. Его полная реализация будет способствовать укреплению цифрового суверенитета страны", - отмечает Служба связи.

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