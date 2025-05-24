https://ria.ru/20250524/syrskiy-2018807104.html

Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами

Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами - РИА Новости, 24.05.2025

Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами

Корпусная система, введённая главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, создавалась для новых генеральских и полковничьих должностей для его приближённых,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T07:48:00+03:00

2025-05-24T07:48:00+03:00

2025-05-24T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Корпусная система, введённая главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, создавалась для новых генеральских и полковничьих должностей для его приближённых, контролирующих финансовые потоки, а не для того, чтобы сделать более боеспособными подразделения ВСУ, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве. "В начале февраля противник пафосно анонсировал переход на корпусную систему в ВСУ. Сырский довольно логично обосновал необходимость новых генеральских должностей: по его замыслу, корпус должен самостоятельно вести боевые действия на отдельном участке фронта, но на самом деле преследовался иной интерес", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что данная реформа была нужна главкому прежде всего для назначения на ключевые посты лояльных ему офицеров, которые займутся распределением финансирования.

https://ria.ru/20250428/vsu-2013876951.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр сырский, вооруженные силы украины