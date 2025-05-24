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Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:48 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/syrskiy-2018807104.html
Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами
Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами - РИА Новости, 24.05.2025
Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами
Корпусная система, введённая главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, создавалась для новых генеральских и полковничьих должностей для его приближённых,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T07:48:00+03:00
2025-05-24T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Корпусная система, введённая главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, создавалась для новых генеральских и полковничьих должностей для его приближённых, контролирующих финансовые потоки, а не для того, чтобы сделать более боеспособными подразделения ВСУ, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве. "В начале февраля противник пафосно анонсировал переход на корпусную систему в ВСУ. Сырский довольно логично обосновал необходимость новых генеральских должностей: по его замыслу, корпус должен самостоятельно вести боевые действия на отдельном участке фронта, но на самом деле преследовался иной интерес", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что данная реформа была нужна главкому прежде всего для назначения на ключевые посты лояльных ему офицеров, которые займутся распределением финансирования.
https://ria.ru/20250428/vsu-2013876951.html
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александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами

Сырский создал в ВСУ новые генеральские должности для контроля над финансами

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Корпусная система, введённая главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, создавалась для новых генеральских и полковничьих должностей для его приближённых, контролирующих финансовые потоки, а не для того, чтобы сделать более боеспособными подразделения ВСУ, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве.
"В начале февраля противник пафосно анонсировал переход на корпусную систему в ВСУ. Сырский довольно логично обосновал необходимость новых генеральских должностей: по его замыслу, корпус должен самостоятельно вести боевые действия на отдельном участке фронта, но на самом деле преследовался иной интерес", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что данная реформа была нужна главкому прежде всего для назначения на ключевые посты лояльных ему офицеров, которые займутся распределением финансирования.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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