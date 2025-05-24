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Спецоперация, 24 мая: Отрадное, Ступочки и Локня освобождены - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:34 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018911750.html
Спецоперация, 24 мая: Отрадное, Ступочки и Локня освобождены
Спецоперация, 24 мая: Отрадное, Ступочки и Локня освобождены - РИА Новости, 24.05.2025
Спецоперация, 24 мая: Отрадное, Ступочки и Локня освобождены
Российская группировка войск "Север" за прошедшие сутки освободила Локню в Сумской области Украины, группировки "Юг" и "Восток" освободили Ступочки и Отрадное в РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:34:00+03:00
2025-05-24T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
константин косачев
андрей данко
борис писториус
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" за прошедшие сутки освободила Локню в Сумской области Украины, группировки "Юг" и "Восток" освободили Ступочки и Отрадное в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 24 мая. "Север", "Юг", "Восток" и другие российские группировки нанесли поражение ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки противник потерял до 1330 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились танка, 23 боевых бронированных машин, 22 орудий полевой артиллерии, шести станций радиоэлектронной борьбы и четырёх складов боеприпасов. Ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Рatriot производства США. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиабомбы JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 174 беспилотника самолетного типа. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Беспилотники, "Искандеры" и возвращение домойУтром Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами были уничтожены 94 беспилотника самолетного типа, причём больше двух третей из них - над Белгородской областью. В течение дня ведомство сообщило об уничтожении ещё 22 аппаратов над Белгородской, Курской и Тверской областями, а также Крымом. Позднее Минобороны РФ уточнило, что накануне расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" нанесли групповой удар по контейнеровозу, который привёз военное имущество в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту. На судне находились около 100 контейнеров, в том числе с безэкипажными катерами, беспилотниками и боеприпасами. В результате огневого поражения произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар. Также российское военное ведомство сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 307 российских военнослужащих. Взамен были переданы 307 военнопленных ВСУ. В Минобороны уточнили, что масштабный обмен будет продолжен. По данным телеканала "Звезда", вернувшиеся уже прилетели на самолётах в Подмосковье. В завершающей стадииРоссия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию, работа над документом находится в завершающей стадии, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Получить компенсациюСловакия по примеру США должна получить компенсацию от Украины в виде минеральных ресурсов за помощь, которая была оказана Киеву, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия будет рассматривать отправку военных на Украину только в случае выдачи одной из международных организаций - ЕС, НАТО или ООН, мандата на размещение миротворческого контингента. Сначала, по его словам, необходимо достичь прекращения огня. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат во время украинского новостного телемарафона признал, что американским системам ПВО Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты.
https://ria.ru/20250524/vsu-2018896309.html
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018872376.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Наталья Макарова
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96
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7 495 645-6601
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60
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Водружение российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР
Минобороны показало кадры водружения российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР
2025-05-24T21:34
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PT1M42S
Возвращение из украинского плена новой группы российских военных
Минобороны России показало кадры возвращения из украинского плена новой группы российских военных
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россия, украина, сша, константин косачев, андрей данко, борис писториус, вооруженные силы украины, миг-29, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Константин Косачев, Андрей Данко, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Служба безопасности Украины

Спецоперация, 24 мая: Отрадное, Ступочки и Локня освобождены

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" за прошедшие сутки освободила Локню в Сумской области Украины, группировки "Юг" и "Восток" освободили Ступочки и Отрадное в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 24 мая.
"Север", "Юг", "Восток" и другие российские группировки нанесли поражение ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки противник потерял до 1330 военнослужащих.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Ступочки в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили село Ступочки в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Ступочки в ДНР
Кроме того, украинские войска лишились танка, 23 боевых бронированных машин, 22 орудий полевой артиллерии, шести станций радиоэлектронной борьбы и четырёх складов боеприпасов.
Ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Рatriot производства США. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиабомбы JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 174 беспилотника самолетного типа.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Беспилотники, "Искандеры" и возвращение домой

Утром Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами были уничтожены 94 беспилотника самолетного типа, причём больше двух третей из них - над Белгородской областью. В течение дня ведомство сообщило об уничтожении ещё 22 аппаратов над Белгородской, Курской и Тверской областями, а также Крымом.
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Позднее Минобороны РФ уточнило, что накануне расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" нанесли групповой удар по контейнеровозу, который привёз военное имущество в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту.
На судне находились около 100 контейнеров, в том числе с безэкипажными катерами, беспилотниками и боеприпасами. В результате огневого поражения произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар.
Также российское военное ведомство сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 307 российских военнослужащих. Взамен были переданы 307 военнопленных ВСУ.
В Минобороны уточнили, что масштабный обмен будет продолжен. По данным телеканала "Звезда", вернувшиеся уже прилетели на самолётах в Подмосковье.

В завершающей стадии

Россия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию, работа над документом находится в завершающей стадии, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Получить компенсацию

Словакия по примеру США должна получить компенсацию от Украины в виде минеральных ресурсов за помощь, которая была оказана Киеву, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко.
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Глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия будет рассматривать отправку военных на Украину только в случае выдачи одной из международных организаций - ЕС, НАТО или ООН, мандата на размещение миротворческого контингента. Сначала, по его словам, необходимо достичь прекращения огня.
Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат во время украинского новостного телемарафона признал, что американским системам ПВО Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАКонстантин КосачевАндрей ДанкоБорис ПисториусВооруженные силы УкраиныМиГ-29Служба безопасности Украины
 
 
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