https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018911750.html

Спецоперация, 24 мая: Отрадное, Ступочки и Локня освобождены

Спецоперация, 24 мая: Отрадное, Ступочки и Локня освобождены - РИА Новости, 24.05.2025

Спецоперация, 24 мая: Отрадное, Ступочки и Локня освобождены

Российская группировка войск "Север" за прошедшие сутки освободила Локню в Сумской области Украины, группировки "Юг" и "Восток" освободили Ступочки и Отрадное в РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T21:34:00+03:00

2025-05-24T21:34:00+03:00

2025-05-24T21:34:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" за прошедшие сутки освободила Локню в Сумской области Украины, группировки "Юг" и "Восток" освободили Ступочки и Отрадное в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 24 мая. "Север", "Юг", "Восток" и другие российские группировки нанесли поражение ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки противник потерял до 1330 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились танка, 23 боевых бронированных машин, 22 орудий полевой артиллерии, шести станций радиоэлектронной борьбы и четырёх складов боеприпасов. Ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Рatriot производства США. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиабомбы JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 174 беспилотника самолетного типа. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Беспилотники, "Искандеры" и возвращение домойУтром Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами были уничтожены 94 беспилотника самолетного типа, причём больше двух третей из них - над Белгородской областью. В течение дня ведомство сообщило об уничтожении ещё 22 аппаратов над Белгородской, Курской и Тверской областями, а также Крымом. Позднее Минобороны РФ уточнило, что накануне расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" нанесли групповой удар по контейнеровозу, который привёз военное имущество в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту. На судне находились около 100 контейнеров, в том числе с безэкипажными катерами, беспилотниками и боеприпасами. В результате огневого поражения произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар. Также российское военное ведомство сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 307 российских военнослужащих. Взамен были переданы 307 военнопленных ВСУ. В Минобороны уточнили, что масштабный обмен будет продолжен. По данным телеканала "Звезда", вернувшиеся уже прилетели на самолётах в Подмосковье. В завершающей стадииРоссия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию, работа над документом находится в завершающей стадии, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Получить компенсациюСловакия по примеру США должна получить компенсацию от Украины в виде минеральных ресурсов за помощь, которая была оказана Киеву, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия будет рассматривать отправку военных на Украину только в случае выдачи одной из международных организаций - ЕС, НАТО или ООН, мандата на размещение миротворческого контингента. Сначала, по его словам, необходимо достичь прекращения огня. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат во время украинского новостного телемарафона признал, что американским системам ПВО Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты.

https://ria.ru/20250524/vsu-2018896309.html

https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018872376.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, константин косачев, андрей данко, борис писториус, вооруженные силы украины, миг-29, служба безопасности украины