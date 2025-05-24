Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное в Донецкой Народной Республике", — отметили в ведомстве.
В свою очередь, бойцы Южной группировки войск освободили населенный пункт Ступочки в ДНР.
Продвинулись российские военные и в Сумской области.
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"Подразделениями группировки войск "Север" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области", — уточнили в министерстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Отрадное в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Отрадное в ДНР
© Инфографика
1 из 3
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Ступочки в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Ступочки в ДНР
© Инфографика
2 из 3
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Локня в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Локня в Сумской области
© Инфографика
3 из 3
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Отрадное в ДНР
© Инфографика
1 из 3
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Ступочки в ДНР
© Инфографика
2 из 3
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Локня в Сумской области
© Инфографика
3 из 3
Кроме того, сегодня ночью Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и позиции ЗРК Patriot производства США.
В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18