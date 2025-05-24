Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 24.05.2025 (обновлено: 14:07 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018832204.html
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:22:00+03:00
2025-05-24T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сумская область
днр
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное в Донецкой Народной Республике&quot;, — отметили в ведомстве.В свою очередь, бойцы Южной группировки войск освободили населенный пункт Ступочки в ДНР.Продвинулись российские военные и в Сумской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области", — уточнили в министерстве.Кроме того, сегодня ночью Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и позиции ЗРК Patriot производства США.В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
сумская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Водружение российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР
Минобороны показало кадры водружения российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР
2025-05-24T12:22
true
PT1M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_7c9832552be02a481b3bbe2718995776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сумская область, днр, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сумская область, ДНР, Украина, Россия

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное в Донецкой Народной Республике", — отметили в ведомстве.

В свою очередь, бойцы Южной группировки войск освободили населенный пункт Ступочки в ДНР.
Продвинулись российские военные и в Сумской области.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области", — уточнили в министерстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Отрадное в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Отрадное в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Отрадное в ДНР
© Инфографика
1 из 3
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Ступочки в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили село Ступочки в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Ступочки в ДНР
© Инфографика
2 из 3
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Локня в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Локня в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Локня в Сумской области
© Инфографика
3 из 3
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Отрадное в ДНР
© Инфографика
1 из 3
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Ступочки в ДНР
© Инфографика
2 из 3
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Локня в Сумской области
© Инфографика
3 из 3
Кроме того, сегодня ночью Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и позиции ЗРК Patriot производства США.
В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСумская областьДНРУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала