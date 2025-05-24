https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018832204.html

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2025

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:22:00+03:00

2025-05-24T12:22:00+03:00

2025-05-24T14:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сумская область

днр

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное в Донецкой Народной Республике", — отметили в ведомстве.В свою очередь, бойцы Южной группировки войск освободили населенный пункт Ступочки в ДНР.Продвинулись российские военные и в Сумской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области", — уточнили в министерстве.Кроме того, сегодня ночью Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и позиции ЗРК Patriot производства США.В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

сумская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Водружение российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР Минобороны показало кадры водружения российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР 2025-05-24T12:22 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сумская область, днр, украина, россия