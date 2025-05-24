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Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и водоемов из-за жары

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и водоемов из-за жары - РИА Новости, 26.05.2025

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и водоемов из-за жары

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-24T16:12:00+03:00

2025-05-24T16:12:00+03:00

2025-05-26T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, на выходных на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 25 - плюс 27 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды. Столичные спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, они расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми – 14 на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах. "Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В жаркую погоду их число увеличивается до 100 человек", - уточнили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Спасатели патрулируют береговую линию и пешком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Горожанам следует соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.

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