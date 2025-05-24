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В Словакии обратились к Украине с неожиданным требованием - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 24.05.2025 (обновлено: 18:23 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/slovakiya-2018877984.html
В Словакии обратились к Украине с неожиданным требованием
В Словакии обратились к Украине с неожиданным требованием - РИА Новости, 24.05.2025
В Словакии обратились к Украине с неожиданным требованием
Словацкая национальная партия (СНП), входящая в правительственную коалицию, намерена потребовать от Украины компенсацию за оказанную ей помощь, передает... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:37:00+03:00
2025-05-24T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
сша
роберт фицо
андрей данко
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Словацкая национальная партия (СНП), входящая в правительственную коалицию, намерена потребовать от Украины компенсацию за оказанную ей помощь, передает агентство TASR."Словакия имеет право требовать от Украины финансовую компенсацию", — говорится в материале.По данным агентства, в понедельник председатель СНП Андрей Данко намерен передать официальный запрос на эту тему главе Минфина.СНП также призвала премьер-министра Роберта Фицо выступить на заседании Совета ЕС с предложением, которое обеспечит Евросоюзу доступ к части природных ресурсов Украины, говорится в материале.Руководитель секретариата председателя партии Зузана Шкопцова отметила, что объем помощи ЕС скоро сравняется с тем, что потратили США на Украину."Если Украина отдаст все ископаемые богатства США, то у Украины не останется ничего, чем она могла заплатить за помощь, оказанную европейскими государствами", - сказала она.Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщал, что Словакия не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины. Он заявлял, что решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно и на основе двусторонних договоренностей с Киевом.
https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html
https://ria.ru/20250524/evropa-2018852017.html
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в мире, украина, словакия, сша, роберт фицо, андрей данко, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, США, Роберт Фицо, Андрей Данко, Евросоюз, Еврокомиссия
В Словакии обратились к Украине с неожиданным требованием

Словацкая национальная партия потребует от Киева компенсацию за оказанную помощь

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Словацкая национальная партия (СНП), входящая в правительственную коалицию, намерена потребовать от Украины компенсацию за оказанную ей помощь, передает агентство TASR.
"Словакия имеет право требовать от Украины финансовую компенсацию", — говорится в материале.
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По данным агентства, в понедельник председатель СНП Андрей Данко намерен передать официальный запрос на эту тему главе Минфина.
СНП также призвала премьер-министра Роберта Фицо выступить на заседании Совета ЕС с предложением, которое обеспечит Евросоюзу доступ к части природных ресурсов Украины, говорится в материале.
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Руководитель секретариата председателя партии Зузана Шкопцова отметила, что объем помощи ЕС скоро сравняется с тем, что потратили США на Украину.
"Если Украина отдаст все ископаемые богатства США, то у Украины не останется ничего, чем она могла заплатить за помощь, оказанную европейскими государствами", - сказала она.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщал, что Словакия не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины. Он заявлял, что решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно и на основе двусторонних договоренностей с Киевом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияСШАРоберт ФицоАндрей ДанкоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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