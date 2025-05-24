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Биография Михаила Шолохова

Биография Михаила Шолохова - РИА Новости, 24.05.2025

Биография Михаила Шолохова

Русский писатель, лауреат Нобелевской премии Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая (11 мая по старому стилю) 1905 года в хуторе Кружилине станицы... РИА Новости, 24.05.2025

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Русский писатель, лауреат Нобелевской премии Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая (11 мая по старому стилю) 1905 года в хуторе Кружилине станицы Вешенской Донецкого округа области Войска Донского (ныне хутор Кружилинский Шолоховский район Ростовской области).Мать Шолохова, Анастасия Черникова, была черниговской крестьянкой, сиротой, до замужества служила горничной у помещицы в станице Вешенской и была выдана насильно замуж за донского казака Кузнецова. Она оставила его, полюбив Александра Шолохова, который к казачеству не принадлежал, был родом из Рязанской губернии, служил приказчиком на коммерческом предприятии, а в советское время заведовал Каргинской заготовительной конторой Донпродкома. Первоначально их незаконнорожденный сын Михаил был записан на фамилию официального мужа матери. Только после смерти Кузнецова в 1912 году родители смогли обвенчаться, Михаил был "усыновлен" настоящим отцом и получил фамилию Шолохов. В 1910 году семья будущего писателя переехала в хутор Каргин, где в семилетнем возрасте Шолохов был принят в мужское приходское училище. В 1914-1918 годах он учился в мужских гимназиях Москвы, Богучара и Вешенской.В 1920-1922 годах Шолохов работал служащим в станичном ревкоме, учителем по ликвидации неграмотности среди взрослых в хуторе Латышевом, делопроизводителем в заготконторе Донпродкома в станице Каргинской, налоговым инспектором в станице Букановской.В 1922 году окончил курсы продинспекторов в Ростове-на-Дону, получил мандат и назначение на работу продовольственным инспектором в станицу Букановскую. В составе продотряда ездил по хуторам, добывая хлеб по продразверстке. В это же время Шолохов принимал участие в рукописной газете "Новый мир", играл в спектаклях Каргинского народного дома, для которого анонимно сочинил пьесы "Генерал Победоносцев" и "Необыкновенный день".Деятельность Шолохова продинспектором едва не закончилась расстрелом за превышение своих полномочий – он оставлял часть зерна у хозяев. Однако, попав под суд, был осужден на один год условно.Осенью 1922 года состоялась первая поездка Шолохова в Москву с целью поступления на рабфак, однако непролетарское происхождение, отсутствие производственного стажа и направления комсомола сделали ее безрезультатной. Будущий писатель оказался в столице на положении чернорабочего – был грузчиком, каменщиком, затем счетоводом в жилуправлении на Красной Пресне. В то же время он посещал занятия литобъединения "Молодая гвардия", где познакомился с Артемом Веселым, Юрием Либединским, Михаилом Светловым, Александром Фадеевым и др. Занятия для "молодогвардейцев" вели Николай Асеев, Осип Брик, Виктор Шкловский.Осенью 1923 года в "Юношеской правде" (с 1924 года – "Молодой ленинец", с 1929 года – "Московский комсомолец") состоялась первая публикация молодого писателя – двух фельетонов "Испытание" и "Три".Однако в Москве Шолохов не остался, а вернулся на Дон, так как с января 1924 года был женат на Марии Петровне Громославской, дочери бывшего станичного атамана. Возвращение было обусловлено также отсутствием квартиры в Москве, дороговизной московской жизни. Вместе с семьей он жил в станице Каргинской, затем в Букановской, а с 1926 года – в Вешенской.В декабре 1924 года в газете "Молодой ленинец" вышел рассказ Шолохова "Родинка", открывший цикл донских рассказов: "Пастух", "Илюха", "Жеребенок", "Лазоревая степь", "Семейный человек" и др. Они были опубликованы в комсомольской периодике, а затем составили три сборника "Донские рассказы" и "Лазоревая степь" (оба – 1926) и "О Колчаке, крапиве и прочем" (1927). "Донские рассказы" еще в рукописи прочел земляк Шолохова писатель Александр Серафимович, который написал к сборнику предисловие.В 1925 году писатель приступил к созданию романа "Тихий Дон". Осенью 1927 года Шолохов привез в Москву рукописи первой и второй книг и отдал их в редакцию журнала "Октябрь", где они вышли в течение 1928 года. Первые книги романа были одобрительно встречены многими современниками автора, прежде всего Максимом Горьким, и в то же время на Шолохова обрушился поток критических замечаний, раздавались клеветнические обвинения в плагиате. Так что продолжения "Тихого Дона", хотя вскоре готова была и третья книга о Вешенском восстании 1919 года, читатели журнала не увидели. Чтобы выпустить книгу, писатель обратился к Горькому за помощью, тот помог организовать встречу с Иосифом Сталиным. Шолохов добился разрешения на публикацию третьей книги романа в 1932 году. Одновременно с ней появилась первая книга романа "Поднятая целина".После публикаций в журнале "Октябрь" стало ясно, что в молодую советскую литературу вошел писатель мирового значения. Четвертая, завершающая, книга "Тихого Дона" была дописана Шолоховым почти через десять лет после двух первых и в 1940 году вышла в сдвоенном номере "Нового мира".Высокое общественное положение не ограждало писателя от опасностей в годы массовых репрессий, над ним нависла угроза ареста, многие его товарищи-земляки оказались репрессированы. Шолохов, написав несколько писем Сталину, добился его помощи в освобождении своих друзей из Вешенского райкома. На самого Шолохова органы НКВД и руководство Ростовской области сфабриковали дело по обвинению в организации повстанческих групп на Дону и контрреволюционной деятельности. От ареста писателя спас один из чекистов, предупредивший его об угрозе.В годы Великой Отечественной войны Михаил Шолохов работал военным корреспондентом Совинформбюро, газет "Правда" и "Красная звезда". Он публиковал фронтовые очерки, были напечатаны рассказ "Наука ненависти" (1942), главы романа "Они сражались за Родину" (1943-1944).В фонд обороны СССР писатель передал Государственную премию, присужденную в 1941 году за роман "Тихий Дон", на свои собственные средства приобрел для фронта четыре новые ракетные установки.В послевоенные годы Шолохов опубликовал рассказ "Судьба человека" (1956-1957) и восстановил утраченную во время войны вместе со всем архивом писателя в Вешенской вторую книгу "Поднятой целины"(публикация завершена в 1960 году).В 1965 году писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе "за художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное для России время". В последние годы Шолохов работал над романом "Они сражались за Родину", который изначально был задуман как трилогия. После изучения новых материалов Шолохов, видимо, увидел, что строить дальше роман на старом фундаменте, лишь прибавляя нечто новое, невозможно. Рукопись была сожжена незадолго до смерти писателя.21 февраля 1984 года Михаил Шолохов скончался в станице Вешенской, где и был похоронен на берегу Дона.Писатель занимался общественной деятельностью. Он был депутатом Верховного Совета СССР первого-девятого созывов. С 1934 года – член правления Союза писателей СССР. Член Всемирного Совета Мира. Шолохов был почетным доктором филологических наук Ростовского-на-Дону (в 2006 году Ростовский государственный университет вошел в состав Южного федерального университета) и Лейпцигского университетов, почетным доктором права Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.С 1939 года – действительный академик Академии наук СССР.Михаил Шолохов был дважды удостоен звания Герой Социалистического Труда (1967, 1980). Лауреат Государственной премии СССР (1941), Ленинской премии (1960), а также Нобелевской премии (1965). Среди его наград – шесть орденов Ленина (1939, 1955, 1965, 1967, 1975, 1980), орден Отечественной войны I степени (1945), орден Октябрьской Революции (1972).В 1984 году на его родине в станице Вешенской Ростовской области образован Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова. С 1985 года ежегодно в станице проходит Всероссийский литературно-фольклорный праздник "Шолоховская весна". В 2015 году свои двери открыл "Шолохов-центр", расположенный в Ростове-на-Дону и являющийся частью Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. В залах центра экспонируются материалы, открывающие новые страницы жизни и творчества Шолохова, его значение для мировой литературы и искусства. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

справки, ссср, ростовская область, михаил шолохов