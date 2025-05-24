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Особенный день для выпускников: как прошел последний звонок - РИА Новости, 24.05.2025
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16:58 24.05.2025 (обновлено: 17:00 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/shkola-2018843494.html
Особенный день для выпускников: как прошел последний звонок
Особенный день для выпускников: как прошел последний звонок - РИА Новости, 24.05.2025
Особенный день для выпускников: как прошел последний звонок
Для выпускников по всей стране звучат последние звонки. Прощание учеников со школой — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2025
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последний звонок
россия
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Для выпускников по всей стране звучат последние звонки. Прощание учеников со школой — в фотоленте РИА Новости.
россия
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353
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фото, последний звонок, россия, фото
Фото, Последний звонок, Россия

Особенный день для выпускников: как прошел последний звонок

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Для выпускников по всей стране звучат последние звонки. Прощание учеников со школой — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Традиционно праздник проводят в конце мая.

Выпускница гимназии №2 Владивостока на последнем звонке

Традиционно праздник проводят в конце мая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Последние звонки в школах в 2025 году проходят 24 мая.

Последние звонки в школах России и странах СНГ

Последние звонки в школах в 2025 году проходят 24 мая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этот день выпускники 9-х и 11-х классов оканчивают обучение и вступают во взрослую жизнь.

Последние звонки в школах России и странах СНГ

В этот день выпускники 9-х и 11-х классов оканчивают обучение и вступают во взрослую жизнь.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В школах проводятся традиционные мероприятия, а завершает их последний звонок.

Выпускники Школы Тропарево в Москве на последнем звонке

В школах проводятся традиционные мероприятия, а завершает их последний звонок.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Официальная часть мероприятия обычно начинается с линейки, на которой присутствуют выпускники, их близкие и друзья, учителя и руководство школы.

Выпускница гимназии №2 Владивостока на последнем звонке

Официальная часть мероприятия обычно начинается с линейки, на которой присутствуют выпускники, их близкие и друзья, учителя и руководство школы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

После того как прозвучит государственный гимн, слово берет директор и поздравляет молодых людей с окончанием учебы.

Выпускники Школы Тропарево в Москве на последнем звонке

После того как прозвучит государственный гимн, слово берет директор и поздравляет молодых людей с окончанием учебы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

После линейки выпускники, как правило, устраивают концерт, на котором могут выступать как они сами, так и приглашенные артисты.

Выпускники Школы Тропарево в Москве на последнем звонке

После линейки выпускники, как правило, устраивают концерт, на котором могут выступать как они сами, так и приглашенные артисты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Ни один последний звонок не обходится без традиционного вальса.

Последние звонки в школах России и странах СНГ

Ни один последний звонок не обходится без традиционного вальса.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Кульминацией мероприятия является сам последний звонок.

Последние звонки в школах России и странах СНГ

Кульминацией мероприятия является сам последний звонок.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

После официальной части молодые люди отмечают окончание школы.

Выпускница школы №96 Омска на последнем звонке

После официальной части молодые люди отмечают окончание школы.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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10 из 10
 
ФотоПоследний звонокРоссия
 
 
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