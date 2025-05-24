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Особенный день для выпускников: как прошел последний звонок

Особенный день для выпускников: как прошел последний звонок - РИА Новости, 24.05.2025

Особенный день для выпускников: как прошел последний звонок

Для выпускников по всей стране звучат последние звонки. Прощание учеников со школой — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2025

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фото

последний звонок

россия

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Для выпускников по всей стране звучат последние звонки. Прощание учеников со школой — в фотоленте РИА Новости.

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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