Особенный день для выпускников: как прошел последний звонок
Традиционно праздник проводят в конце мая.
Последние звонки в школах в 2025 году проходят 24 мая.
Последние звонки в школах в 2025 году проходят 24 мая.
В этот день выпускники 9-х и 11-х классов оканчивают обучение и вступают во взрослую жизнь.
В этот день выпускники 9-х и 11-х классов оканчивают обучение и вступают во взрослую жизнь.
В школах проводятся традиционные мероприятия, а завершает их последний звонок.
В школах проводятся традиционные мероприятия, а завершает их последний звонок.
Официальная часть мероприятия обычно начинается с линейки, на которой присутствуют выпускники, их близкие и друзья, учителя и руководство школы.
Официальная часть мероприятия обычно начинается с линейки, на которой присутствуют выпускники, их близкие и друзья, учителя и руководство школы.
После того как прозвучит государственный гимн, слово берет директор и поздравляет молодых людей с окончанием учебы.
После того как прозвучит государственный гимн, слово берет директор и поздравляет молодых людей с окончанием учебы.
После линейки выпускники, как правило, устраивают концерт, на котором могут выступать как они сами, так и приглашенные артисты.
После линейки выпускники, как правило, устраивают концерт, на котором могут выступать как они сами, так и приглашенные артисты.
Ни один последний звонок не обходится без традиционного вальса.
Ни один последний звонок не обходится без традиционного вальса.
Кульминацией мероприятия является сам последний звонок.
Кульминацией мероприятия является сам последний звонок.
После официальной части молодые люди отмечают окончание школы.
После официальной части молодые люди отмечают окончание школы.