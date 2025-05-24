https://ria.ru/20250524/shakhmaty-2018728283.html
Последняя партия: как русская княгиня спасла чемпиона мира
Последняя партия: как русская княгиня спасла чемпиона мира - РИА Новости, 24.05.2025
Последняя партия: как русская княгиня спасла чемпиона мира
Чемпион по шахматам в начале ХХ века был так же знаменит и популярен, как сейчас звезды первой величины кинематографа и эстрады. Не был исключением и Хосе Рауль РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:05:00+03:00
2025-05-24T08:05:00+03:00
2025-05-24T08:05:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Вадим Минеев. Чемпион по шахматам в начале ХХ века был так же знаменит и популярен, как сейчас звезды первой величины кинематографа и эстрады. Не был исключением и Хосе Рауль Капабланка, о котором говорили: "Моцарт – в музыке, Капабланка – в шахматах". Шахматист был очень известен и популярен по всему миру, но по-настоящему счастливым его сделал брак с русской княгиней Ольгой Чегодаевой.Выиграл партию в шахматы уже в пять летБудущий гроссмейстер родился 19 ноября 1888 года в Гаване, в то время административном центре испанской колонии, в семье офицера испанской армии Хосе Марии Капабланки и Марии Граупера.В своей автобиографии Капабланка позднее рассказывал, что научился играть в шахматы в четыре года, когда наблюдал за игрой отца с сослуживцем. Уже на третий день он сумел выучить, как ходят фигуры, и во время одной из партий обратил внимание отца, что тот сделал ход не по правилам.Родители отвели одаренного ребенка в шахматный клуб в Гаване. Сохранилась запись партии, которую пятилетний Капабланка выиграл у мастера Иглесиаса, получив ферзя в качестве форы.Затем Капабланка, получив фору в виде ферзя, дважды сыграл с известным европейским мастером Жаном Таубенгаузом, гастролировавшим по Кубе, и выиграл обе партии.Уже в двенадцать лет Капабланка играет с чемпионом Хуану Корсо. По регламенту матч игрался до четырех побед. Корсо выиграл первые две партии, но затем шесть закончились вничью, а четыре выигрывает Капабланка.Любил женщин больше шахматХодили слухи, что женщин кубинец любил гораздо больше шахмат и большинство его поражений были связаны с романтическими похождениями.Поговаривают, что на знаменитом турнире в Санкт-Петербурге в 1914 году, где Капабланка сражался с Эмануэлем Ласкером за титул лучшего игрока мира, у него закрутился головокружительный роман с русской актрисой. Просто блестяще проведя первую половину турнира, он оторвался на полтора очка от немца, но во время финала стал пропадать в обществе дамы сердца.В результате кубинец проиграл личную партию конкуренту, а затем с горя еще одну — Таррашу, и закономерно упустил первый приз.Прошло 11 лет после той поездки в Россию. Капабланка снова прибыл на московский международный турнир, уже будучи три года женатым на Глории Бентакур и воспитывая двоих детей.Русский приятель предложил организовать встречу с давней поклонницей. И в первый же выходной Хосе-Рауль помчался в Ленинград якобы для сеанса одновременной игры со школьниками. Остаток суток Хосе-Рауль провел с женщиной. Бурная ночь дала о себе знать, и в Москве он с треском проиграл Верлинскому и уступил Ласкеру с Боголюбовым.Еще одно скандальное турнирное фиаско Капабланка потерпел в Карлсбаде в 1929-м, когда во время 16 тура в зал неожиданно ворвалась его разъяренная жена. Узнав, что у Хосе-Рауля в Европе появилась новая пассия, Глория махнула через океан и прилюдно набросилась с кулаками на экс-чемпиона. Да так, что тот проиграл партию Земишу и упустил лидерство.Самая блестящая шахматная партия в жизниИ все-таки, как говорил сам Капабланка, самая блестящая партия была сыграна не за шахматной доской, а в жизни, когда он повстречал на своем пути русскую княгиню Ольгу Чубарову. Когда они встретились, его семья уже фактически распалась.Ольга была дочерью полковника царской армии Евгения Чубарова, служившего в Тифлисе. В 1921 году ее семья эмигрировала в Константинополь, где женщина вышла замуж за князя Чегодаева, который вскоре погиб. Позже она переехала в Америку, где она и встретилась с Хосе Капабланкой.Любовь вспыхнула с первого взгляда. Ольга и Хосе-Рауль в считанные дни решили жить вместе, а осенью 1938-го объявили о скорой свадьбе.Все это время препятствием выступала жена гроссмейстера, Глория Бетанкур, настроенная максимально враждебно. Когда она узнала о намерениях мужа развестись, то чуть не выцарапала ему глаза. Но все же Капабланка с Ольгой сыграли свадьбу, после которой шахматист буквально помолодел, зарядившись энергией.Ольга сопровождала шахматиста во всех его поездках, она оставалась рядом и тогда, когда его начали преследовать неудачи. В конце 1920-х Капабланка уступил шахматную корону русскому гроссмейстеру Александру Алехину.Ни о каких былых похождениях больше не было и речи. Капабланка и Ольга все время были вместе. Это не проходящее счастье оборвала лишь преждевременная смерть шахматиста от кровоизлияния в мозг.Ольга выходила замуж еще дважды. Ее мужьями становились олимпийский чемпион по гребле и герой Америки адмирал Кларка. Княгиня благополучно дожила до 95 лет, тепло отзываясь о гениальном супруге-шахматисте.Также она опубликовала мемуары о Капабланке, а вырученные средства отправила Глории Бетанкур и ее детям, с которыми все же сумела выстроить добрые отношения.
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РИА Новости
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в мире, куба, америка, гавана, общество
В мире, Куба, Америка, Гавана, Общество
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Вадим Минеев. Чемпион по шахматам в начале ХХ века был так же знаменит и популярен, как сейчас звезды первой величины кинематографа и эстрады. Не был исключением и Хосе Рауль Капабланка, о котором говорили: "Моцарт – в музыке, Капабланка – в шахматах". Шахматист был очень известен и популярен по всему миру, но по-настоящему счастливым его сделал брак с русской княгиней Ольгой Чегодаевой.
Выиграл партию в шахматы уже в пять лет
Будущий гроссмейстер родился 19 ноября 1888 года в Гаване, в то время административном центре испанской колонии, в семье офицера испанской армии Хосе Марии Капабланки и Марии Граупера.
В своей автобиографии Капабланка позднее рассказывал, что научился играть в шахматы в четыре года, когда наблюдал за игрой отца с сослуживцем. Уже на третий день он сумел выучить, как ходят фигуры, и во время одной из партий обратил внимание отца, что тот сделал ход не по правилам.
Родители отвели одаренного ребенка в шахматный клуб в Гаване. Сохранилась запись партии, которую пятилетний Капабланка выиграл у мастера Иглесиаса, получив ферзя в качестве форы.
Затем Капабланка, получив фору в виде ферзя, дважды сыграл с известным европейским мастером Жаном Таубенгаузом, гастролировавшим по Кубе, и выиграл обе партии.
Уже в двенадцать лет Капабланка играет с чемпионом Хуану Корсо. По регламенту матч игрался до четырех побед. Корсо выиграл первые две партии, но затем шесть закончились вничью, а четыре выигрывает Капабланка.
Любил женщин больше шахмат
Ходили слухи, что женщин кубинец любил гораздо больше шахмат и большинство его поражений были связаны с романтическими похождениями.
Поговаривают, что на знаменитом турнире в Санкт-Петербурге в 1914 году, где Капабланка сражался с Эмануэлем Ласкером за титул лучшего игрока мира, у него закрутился головокружительный роман с русской актрисой. Просто блестяще проведя первую половину турнира, он оторвался на полтора очка от немца, но во время финала стал пропадать в обществе дамы сердца.
В результате кубинец проиграл личную партию конкуренту, а затем с горя еще одну — Таррашу, и закономерно упустил первый приз.
Прошло 11 лет после той поездки в Россию. Капабланка снова прибыл на московский международный турнир, уже будучи три года женатым на Глории Бентакур и воспитывая двоих детей.
Русский приятель предложил организовать встречу с давней поклонницей. И в первый же выходной Хосе-Рауль помчался в Ленинград якобы для сеанса одновременной игры со школьниками. Остаток суток Хосе-Рауль провел с женщиной. Бурная ночь дала о себе знать, и в Москве он с треском проиграл Верлинскому и уступил Ласкеру с Боголюбовым.
Еще одно скандальное турнирное фиаско Капабланка потерпел в Карлсбаде в 1929-м, когда во время 16 тура в зал неожиданно ворвалась его разъяренная жена. Узнав, что у Хосе-Рауля в Европе появилась новая пассия, Глория махнула через океан и прилюдно набросилась с кулаками на экс-чемпиона. Да так, что тот проиграл партию Земишу и упустил лидерство.
Самая блестящая шахматная партия в жизни
И все-таки, как говорил сам Капабланка, самая блестящая партия была сыграна не за шахматной доской, а в жизни, когда он повстречал на своем пути русскую княгиню Ольгу Чубарову. Когда они встретились, его семья уже фактически распалась.
Ольга была дочерью полковника царской армии Евгения Чубарова, служившего в Тифлисе. В 1921 году ее семья эмигрировала в Константинополь, где женщина вышла замуж за князя Чегодаева, который вскоре погиб. Позже она переехала в Америку, где она и встретилась с Хосе Капабланкой.
Любовь вспыхнула с первого взгляда. Ольга и Хосе-Рауль в считанные дни решили жить вместе, а осенью 1938-го объявили о скорой свадьбе.
Все это время препятствием выступала жена гроссмейстера, Глория Бетанкур, настроенная максимально враждебно. Когда она узнала о намерениях мужа развестись, то чуть не выцарапала ему глаза. Но все же Капабланка с Ольгой сыграли свадьбу, после которой шахматист буквально помолодел, зарядившись энергией.
Ольга сопровождала шахматиста во всех его поездках, она оставалась рядом и тогда, когда его начали преследовать неудачи. В конце 1920-х Капабланка уступил шахматную корону русскому гроссмейстеру Александру Алехину.
Ни о каких былых похождениях больше не было и речи. Капабланка и Ольга все время были вместе. Это не проходящее счастье оборвала лишь преждевременная смерть шахматиста от кровоизлияния в мозг.
Ольга выходила замуж еще дважды. Ее мужьями становились олимпийский чемпион по гребле и герой Америки адмирал Кларка. Княгиня благополучно дожила до 95 лет, тепло отзываясь о гениальном супруге-шахматисте.
Также она опубликовала мемуары о Капабланке, а вырученные средства отправила Глории Бетанкур и ее детям, с которыми все же сумела выстроить добрые отношения.