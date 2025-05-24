https://ria.ru/20250524/samolet-2018859834.html

В Ростовской области потерпел аварию легкомоторный самолет

В Ростовской области потерпел аварию легкомоторный самолет - РИА Новости, 24.05.2025

В Ростовской области потерпел аварию легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Орловском районе Ростовской области, Росавиация классифицировала это происшествие как аварию, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:34:00+03:00

2025-05-24T15:34:00+03:00

2025-05-24T15:37:00+03:00

происшествия

орловский район

ростовская область

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Орловском районе Ростовской области, Росавиация классифицировала это происшествие как аварию, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. "При выполнении вынужденной посадки на подобранную площадку воздушное судно получило значительные повреждения... Росавиация классифицировала вчерашнее авиационное событие, произошедшее с легкомоторным самолетом СП-37М (регистрационный номер RA-1461G) в Орловском районе Ростовской области, как аварию", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что находившийся на борту самолета пилот, не пострадал. А сам полет выполнялся для проведения авиационно-химических работ. "Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98 утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609)", - добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250517/rosaviatsija-2017613952.html

орловский район

ростовская область

россия

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Наталья Макарова

происшествия, орловский район, ростовская область, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)