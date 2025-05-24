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Румынский оппозиционер Симион призвал граждан выходить на протесты - РИА Новости, 24.05.2025
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15:41 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rumyniya-2018860860.html
Румынский оппозиционер Симион призвал граждан выходить на протесты
Румынский оппозиционер Симион призвал граждан выходить на протесты - РИА Новости, 24.05.2025
Румынский оппозиционер Симион призвал граждан выходить на протесты
Лидер румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион призвал граждан Румынии выходить на мирные протесты, но предупредил, что РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:41:00+03:00
2025-05-24T15:41:00+03:00
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Лидер румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион призвал граждан Румынии выходить на мирные протесты, но предупредил, что сам в них участвовать не будет, опасаясь ареста. В четверг КС Румынии сообщил, что отклонил ходатайство Симиона об отмене результатов выборов президента страны как необоснованное. В жалобе Симиона объемом 20 страниц утверждалось, что майские выборы были сфальсифицированы и находились под влиянием иностранного государства. В свою очередь, Симион заявил, что КС Румынии продолжил госпереворот, отклонив его запрос. "Выходите на протест, братья, выходите на протест. Я призываю вас выйти на мирные протесты. Да, это право румын выйти на улицы, это право румын. Меня там больше не будет, потому что они воспользуются этим, чтобы арестовать меня, объявить нас вне закона, как они угрожали, и спровоцировать кровопролитие", - заявил Симион в обращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*Он подчеркнул, что протесты должны быть исключительно мирными, чтобы показать властям волю народа. В Румынии 18 мая прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Дану после инаугурации придется обсудить с партиями вопрос создания новой коалиции и формирования правительства. В ночь после выборов он заявил, что хотел бы видеть коалицию из четырех проевропейских партий* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская..
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в мире, румыния, россия, бухарест, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025
Румынский оппозиционер Симион призвал граждан выходить на протесты

Лидер "Альянса за объединение румын" Симион призвал граждан выйти на протесты

© AP Photo / Andreea AlexandruДжордже Симион
Джордже Симион - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Джордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Лидер румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион призвал граждан Румынии выходить на мирные протесты, но предупредил, что сам в них участвовать не будет, опасаясь ареста.
В четверг КС Румынии сообщил, что отклонил ходатайство Симиона об отмене результатов выборов президента страны как необоснованное. В жалобе Симиона объемом 20 страниц утверждалось, что майские выборы были сфальсифицированы и находились под влиянием иностранного государства. В свою очередь, Симион заявил, что КС Румынии продолжил госпереворот, отклонив его запрос.
"Выходите на протест, братья, выходите на протест. Я призываю вас выйти на мирные протесты. Да, это право румын выйти на улицы, это право румын. Меня там больше не будет, потому что они воспользуются этим, чтобы арестовать меня, объявить нас вне закона, как они угрожали, и спровоцировать кровопролитие", - заявил Симион в обращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*
Он подчеркнул, что протесты должны быть исключительно мирными, чтобы показать властям волю народа.
В Румынии 18 мая прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Дану после инаугурации придется обсудить с партиями вопрос создания новой коалиции и формирования правительства. В ночь после выборов он заявил, что хотел бы видеть коалицию из четырех проевропейских партий
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская..
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