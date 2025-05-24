https://ria.ru/20250524/rosteha-2018831536.html
В "Ростехе" рассказали о том, каким должен быть современный инженер
В "Ростехе" рассказали о том, каким должен быть современный инженер - РИА Новости, 24.05.2025
В "Ростехе" рассказали о том, каким должен быть современный инженер
Профессия инженера в эпоху развития искусственного интеллекта и роботизации производства остается востребованной, но необходимо быть специалистом минимум в двух РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:18:00+03:00
2025-05-24T12:18:00+03:00
2025-05-24T12:18:00+03:00
технологии
ростех
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Профессия инженера в эпоху развития искусственного интеллекта и роботизации производства остается востребованной, но необходимо быть специалистом минимум в двух областях, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Ростех" идет в ногу со временем и, конечно, внедряет современные технологии, включая IT-решения, искусственный интеллект и роботизацию производства. При этом сегодня востребованы инженеры, которые должны быть специалистами на стыке двух и более областей. Например, инженеры-интеграторы, которые умеют работать с цифровыми инструментами, такими как ИИ и цифровые двойники", - рассказали в корпорации. Среди новых для промышленности профессий там выделили специалистов по разработке интеллектуальных систем управления беспилотными транспортными средствами на заводских площадках. Также востребованы специалисты по промышленному интернету вещей (IIoT), которые объединяют оборудование в единую систему, позволяющую отслеживать и анализировать производственные процессы. "Одна из ключевых целей корпорации - развитие биотехнологического направления деятельности предприятий. В ближайшей перспективе отрасли будут нужны инженеры-биотехнологи, специалисты в области синтетической биологии, ИТ-генетики и биофармакологи", - отметили в "Ростехе". Там подчеркнули, что некоторые привычные профессии все же уходят в прошлое. Например, кладовщиков заменяют электронные системы учета, а рабочих конвейера - роботы-сборщики. Сам "Ростех" ведет работу по подготовке востребованных специалистов и адаптации действующих сотрудников к текущим изменениям и освоению профессий будущего. Для этого разрабатываются образовательные программы и системы переподготовки кадров.
https://ria.ru/20250524/rostehi-2018821287.html
https://ria.ru/20250522/rostehi-2018420767.html
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технологии, ростех
В "Ростехе" рассказали о том, каким должен быть современный инженер
"Ростех": инженер должен быть специалистом минимум в двух областях
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Профессия инженера в эпоху развития искусственного интеллекта и роботизации производства остается востребованной, но необходимо быть специалистом минимум в двух областях, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Ростех
" идет в ногу со временем и, конечно, внедряет современные технологии, включая IT-решения, искусственный интеллект и роботизацию производства. При этом сегодня востребованы инженеры, которые должны быть специалистами на стыке двух и более областей. Например, инженеры-интеграторы, которые умеют работать с цифровыми инструментами, такими как ИИ и цифровые двойники", - рассказали в корпорации.
Среди новых для промышленности профессий там выделили специалистов по разработке интеллектуальных систем управления беспилотными транспортными средствами на заводских площадках. Также востребованы специалисты по промышленному интернету вещей (IIoT), которые объединяют оборудование в единую систему, позволяющую отслеживать и анализировать производственные процессы.
"Одна из ключевых целей корпорации - развитие биотехнологического направления деятельности предприятий. В ближайшей перспективе отрасли будут нужны инженеры-биотехнологи, специалисты в области синтетической биологии, ИТ-генетики и биофармакологи", - отметили в "Ростехе".
Там подчеркнули, что некоторые привычные профессии все же уходят в прошлое. Например, кладовщиков заменяют электронные системы учета, а рабочих конвейера - роботы-сборщики.
Сам "Ростех" ведет работу по подготовке востребованных специалистов и адаптации действующих сотрудников к текущим изменениям и освоению профессий будущего. Для этого разрабатываются образовательные программы и системы переподготовки кадров.