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Россия сократила ввоз иностранного вина - РИА Новости, 24.05.2025
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09:05 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rossija-2018811383.html
Россия сократила ввоз иностранного вина
Россия сократила ввоз иностранного вина - РИА Новости, 24.05.2025
Россия сократила ввоз иностранного вина
Россия в первом квартале вдвое сократила ввоз иностранного вина, и на этом фоне из числа крупнейших поставщиков выпала Испания, следует из расчетов РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:05:00+03:00
2025-05-24T09:05:00+03:00
экономика
россия
испания
италия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия в первом квартале вдвое сократила ввоз иностранного вина, и на этом фоне из числа крупнейших поставщиков выпала Испания, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Согласно расчетам, на российский рынок в январе-марте было ввезено из-за рубежа вина на 119,6 миллиона долларов, что вдвое меньше уровня годом ранее. Импорт сократился от всех стран-поставщиков. Крупнейшим поставщиком в первые три месяца текущего года осталась Италия, при этом ее продажи рухнули в 2,8 раза, до 32,4 миллиона долларов. Импорт вина из Грузии просел в 2,4 раза и составил 27,6 миллиона долларов, а из Латвии - на 10%, до 25,4 миллиона. Четвертое место сохранила за собой Польша, ввоз откуда уменьшился в 1,8 раза - до 9,8 миллиона долларов. Португалия несмотря на снижение поставок вина на треть в годовом выражении - до 6,2 миллиона долларов - смогла вытеснить Испанию с пятого места. Та из-за падения экспорта в Россию до 2,2 миллиона долларов с 10,9 миллиона годом ранее теперь занимает лишь девятую позицию. В десятку главных продавцов вина на российский рынок также входят Чили (5,2 миллиона долларов), Литва (3,8 миллиона), Германия (3,3 миллиона) и Франция (0,7 миллиона долларов).
https://ria.ru/20250510/vino-2016156534.html
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экономика, россия, испания, италия
Экономика, Россия, Испания, Италия
Россия сократила ввоз иностранного вина

Россия в I квартале вдвое сократила ввоз иностранного вина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВино в бокале
Вино в бокале - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия в первом квартале вдвое сократила ввоз иностранного вина, и на этом фоне из числа крупнейших поставщиков выпала Испания, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
Согласно расчетам, на российский рынок в январе-марте было ввезено из-за рубежа вина на 119,6 миллиона долларов, что вдвое меньше уровня годом ранее. Импорт сократился от всех стран-поставщиков.
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Крупнейшим поставщиком в первые три месяца текущего года осталась Италия, при этом ее продажи рухнули в 2,8 раза, до 32,4 миллиона долларов. Импорт вина из Грузии просел в 2,4 раза и составил 27,6 миллиона долларов, а из Латвии - на 10%, до 25,4 миллиона. Четвертое место сохранила за собой Польша, ввоз откуда уменьшился в 1,8 раза - до 9,8 миллиона долларов.
Португалия несмотря на снижение поставок вина на треть в годовом выражении - до 6,2 миллиона долларов - смогла вытеснить Испанию с пятого места. Та из-за падения экспорта в Россию до 2,2 миллиона долларов с 10,9 миллиона годом ранее теперь занимает лишь девятую позицию.
В десятку главных продавцов вина на российский рынок также входят Чили (5,2 миллиона долларов), Литва (3,8 миллиона), Германия (3,3 миллиона) и Франция (0,7 миллиона долларов).
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