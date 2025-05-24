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Ограничения для воздушных судов введены в аэропорту Калуги
Ограничения для воздушных судов введены в аэропорту Калуги - РИА Новости, 24.05.2025
Ограничения для воздушных судов введены в аэропорту Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T22:06:00+03:00
2025-05-24T22:06:00+03:00
2025-05-24T22:09:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 21.45 мск введены в аэропорту "Калуга" (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - написал он в Telegram-канале.
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Ограничения для воздушных судов введены в аэропорту Калуги
Росавиация: ограничения для воздушных судов введены в аэропорту Калуги