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Разведка сообщила об отступлении ВСУ в районе Малых Щербаков - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:33 24.05.2025 (обновлено: 15:58 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/razvedchiki-2018814112.html
Разведка сообщила об отступлении ВСУ в районе Малых Щербаков
Разведка сообщила об отступлении ВСУ в районе Малых Щербаков - РИА Новости, 24.05.2025
Разведка сообщила об отступлении ВСУ в районе Малых Щербаков
Отдельные подразделения украинских боевиков оставляют свои позиции в районе Малых Щербаков в Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик 392-го полка... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:33:00+03:00
2025-05-24T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 24 мая — РИА Новости. Отдельные подразделения украинских боевиков оставляют свои позиции в районе Малых Щербаков в Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным Макс. &quot;Работаем на направлении Малые Щербаки. &lt;...&gt; Противник отступает. Стрелковых боев практически нет, потому что они бросают свои позиции. Бросают рюкзаки, вещи, продовольствие. Все бросают и уходят. Не было такого, чтобы &lt;...&gt; держались&quot;, — сказал он.По словам Макса, обычно, когда российские военнослужащие добираются до позиций ВСУ, украинские боевики там уже отсутствуют.Кроме того, он отметил, что, несмотря на большое количество ударных БПЛА противника в воздухе, на участке линии боевого соприкосновения в зоне ответственности его подразделения российским бойцам удается справляться с поставленными задачами, в том числе с помощью средств борьбы с БПЛА.Населенный пункт Малые Щербаки расположен на левом фланге крупного логистического узла ВСУ, в городе Орехов Запорожской области.
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Российский боец об оставлении рядом подразделений ВСУ позиций в районе села Малые Щербаки
Ряд подразделений ВСУ оставляет позиции в районе села Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости разведчик 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" ВС России с позывным "Макс".
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Разведка сообщила об отступлении ВСУ в районе Малых Щербаков

Подразделения ВСУ оставляют позиции у Малых Щербаков в Запорожской области

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ТОКМАК, 24 мая — РИА Новости. Отдельные подразделения украинских боевиков оставляют свои позиции в районе Малых Щербаков в Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным Макс.
«

"Работаем на направлении Малые Щербаки. <...> Противник отступает. Стрелковых боев практически нет, потому что они бросают свои позиции. Бросают рюкзаки, вещи, продовольствие. Все бросают и уходят. Не было такого, чтобы <...> держались", — сказал он.

По словам Макса, обычно, когда российские военнослужащие добираются до позиций ВСУ, украинские боевики там уже отсутствуют.
Кроме того, он отметил, что, несмотря на большое количество ударных БПЛА противника в воздухе, на участке линии боевого соприкосновения в зоне ответственности его подразделения российским бойцам удается справляться с поставленными задачами, в том числе с помощью средств борьбы с БПЛА.
Населенный пункт Малые Щербаки расположен на левом фланге крупного логистического узла ВСУ, в городе Орехов Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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