https://ria.ru/20250524/razvedchiki-2018814112.html

Разведка сообщила об отступлении ВСУ в районе Малых Щербаков

Разведка сообщила об отступлении ВСУ в районе Малых Щербаков - РИА Новости, 24.05.2025

Разведка сообщила об отступлении ВСУ в районе Малых Щербаков

Отдельные подразделения украинских боевиков оставляют свои позиции в районе Малых Щербаков в Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик 392-го полка... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:33:00+03:00

2025-05-24T09:33:00+03:00

2025-05-24T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

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ТОКМАК, 24 мая — РИА Новости. Отдельные подразделения украинских боевиков оставляют свои позиции в районе Малых Щербаков в Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным Макс. "Работаем на направлении Малые Щербаки. <...> Противник отступает. Стрелковых боев практически нет, потому что они бросают свои позиции. Бросают рюкзаки, вещи, продовольствие. Все бросают и уходят. Не было такого, чтобы <...> держались", — сказал он.По словам Макса, обычно, когда российские военнослужащие добираются до позиций ВСУ, украинские боевики там уже отсутствуют.Кроме того, он отметил, что, несмотря на большое количество ударных БПЛА противника в воздухе, на участке линии боевого соприкосновения в зоне ответственности его подразделения российским бойцам удается справляться с поставленными задачами, в том числе с помощью средств борьбы с БПЛА.Населенный пункт Малые Щербаки расположен на левом фланге крупного логистического узла ВСУ, в городе Орехов Запорожской области.

https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993943094.html

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Российский боец об оставлении рядом подразделений ВСУ позиций в районе села Малые Щербаки Ряд подразделений ВСУ оставляет позиции в районе села Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости разведчик 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" ВС России с позывным "Макс". 2025-05-24T09:33 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, вооруженные силы украины