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Прокуратура проверит информацию об отравлении детей в пермском лагере
Прокуратура проверит информацию об отравлении детей в пермском лагере - РИА Новости, 24.05.2025
Прокуратура проверит информацию об отравлении детей в пермском лагере
Прокуратура начала проверку после появления информации о массовом отправлении детей в пермском лагере "Орлёнок", сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:48:00+03:00
2025-05-24T12:48:00+03:00
2025-05-24T17:26:00+03:00
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления информации о массовом отправлении детей в пермском лагере "Орлёнок", сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.Ранее в местных сообществах в соцсетях и СМИ появилась информация, что 38 детей из санатория "Орлёнок" в Пермском крае пожаловались на признаки отравления: у некоторых якобы наблюдалась рвота и температура."Ведомство в курсе ситуации. Начата проверка по факту отравления детей в санатории "Орленок", - рассказали в прокуратуре.По данным ведомства, сотрудниками уже проведен осмотр помещений санатория. В ближайшее время произойдет отбор проб, анализ которых позволит установить причины инцидента. В мероприятиях участвуют представители Роспотребнадзора, уточнила краевая прокуратура.Процессуальную проверку также начало СУ СК России по региону.
https://ria.ru/20250416/perm-2011569711.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
Прокуратура проверит информацию об отравлении детей в пермском лагере
Прокуратура проверит информацию об отравлении детей в пермском лагере "Орленок"