https://ria.ru/20250524/proverka-2018834886.html

Прокуратура проверит информацию об отравлении детей в пермском лагере

Прокуратура проверит информацию об отравлении детей в пермском лагере - РИА Новости, 24.05.2025

Прокуратура проверит информацию об отравлении детей в пермском лагере

Прокуратура начала проверку после появления информации о массовом отправлении детей в пермском лагере "Орлёнок", сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:48:00+03:00

2025-05-24T12:48:00+03:00

2025-05-24T17:26:00+03:00

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления информации о массовом отправлении детей в пермском лагере "Орлёнок", сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.Ранее в местных сообществах в соцсетях и СМИ появилась информация, что 38 детей из санатория "Орлёнок" в Пермском крае пожаловались на признаки отравления: у некоторых якобы наблюдалась рвота и температура."Ведомство в курсе ситуации. Начата проверка по факту отравления детей в санатории "Орленок", - рассказали в прокуратуре.По данным ведомства, сотрудниками уже проведен осмотр помещений санатория. В ближайшее время произойдет отбор проб, анализ которых позволит установить причины инцидента. В мероприятиях участвуют представители Роспотребнадзора, уточнила краевая прокуратура.Процессуальную проверку также начало СУ СК России по региону.

https://ria.ru/20250416/perm-2011569711.html

пермский край

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермский край