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В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива" - РИА Новости, 24.05.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
19:43 24.05.2025 (обновлено: 20:27 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/priangare-2018898786.html
В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива"
В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива" - РИА Новости, 24.05.2025
В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива"
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил представителям медучреждений региона ключи от 47 автомобилей "Нива", которые приобретены по нацпроекту... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:43:00+03:00
2025-05-24T20:27:00+03:00
иркутская область
игорь кобзев
авто
медучреждения
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ИРКУТСК, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил представителям медучреждений региона ключи от 47 автомобилей "Нива", которые приобретены по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от 47 автомобилей "Нива" представителям 21 медицинской организации региона. Транспорт общей стоимостью около 68 миллионов рублей был закуплен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Больше всего автомобилей получила Братская районная больница. Ей передано 15 машин. Также автомобили получили больницы еще 20 районов. В дальнейшем они будут переданы подведомственным учреждениям для обслуживания пациентов в отдаленных районах региона. Во время вручения ключей губернатор отметил, что в Иркутской области более 1,5 тысячи отдаленных деревень, поселков и сел, и обеспечить их жителей своевременной медицинской помощью – одна из первоочередных задач региональной власти. На комфортабельных и проходимых автомобилях медики смогут оперативно выезжать на вызовы, доставлять пациентов в медучреждения, перевозить биоматериалы для исследований и развозить лекарства. В этом году автопарк медицинских учреждений Иркутской области также пополнится 51 автомобилем скорой помощи. Из них 34 – с моноприводом и 17 – полноприводные, предназначенные для труднодоступных сельских территорий. Они будут распределены между 36 медучреждениями. На закупку спецтранспорта выделено 300 миллионов рублей из бюджета региона.
https://ria.ru/20250515/irkutsk-2017053840.html
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игорь кобзев, авто, медучреждения
Иркутская область, Игорь Кобзев, Авто, Медучреждения
В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива"

Губернатор Кобзев вручил медикам ключи от 47 автомобилей "Нива" по нацпроекту

© Фото : Правительство Иркутской областиГубернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил медикам ключи от 47 автомобилей "Нива" по нацпроекту
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил медикам ключи от 47 автомобилей Нива по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Правительство Иркутской области
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил медикам ключи от 47 автомобилей "Нива" по нацпроекту
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ИРКУТСК, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил представителям медучреждений региона ключи от 47 автомобилей "Нива", которые приобретены по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от 47 автомобилей "Нива" представителям 21 медицинской организации региона. Транспорт общей стоимостью около 68 миллионов рублей был закуплен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.
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Больше всего автомобилей получила Братская районная больница. Ей передано 15 машин. Также автомобили получили больницы еще 20 районов. В дальнейшем они будут переданы подведомственным учреждениям для обслуживания пациентов в отдаленных районах региона.
Во время вручения ключей губернатор отметил, что в Иркутской области более 1,5 тысячи отдаленных деревень, поселков и сел, и обеспечить их жителей своевременной медицинской помощью – одна из первоочередных задач региональной власти. На комфортабельных и проходимых автомобилях медики смогут оперативно выезжать на вызовы, доставлять пациентов в медучреждения, перевозить биоматериалы для исследований и развозить лекарства.
В этом году автопарк медицинских учреждений Иркутской области также пополнится 51 автомобилем скорой помощи. Из них 34 – с моноприводом и 17 – полноприводные, предназначенные для труднодоступных сельских территорий. Они будут распределены между 36 медучреждениями. На закупку спецтранспорта выделено 300 миллионов рублей из бюджета региона.
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