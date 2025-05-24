https://ria.ru/20250524/priangare-2018898786.html
В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива"
В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива" - РИА Новости, 24.05.2025
В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива"
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил представителям медучреждений региона ключи от 47 автомобилей "Нива", которые приобретены по нацпроекту... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:43:00+03:00
2025-05-24T19:43:00+03:00
2025-05-24T20:27:00+03:00
иркутская область
игорь кобзев
авто
медучреждения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018905007_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_285be9cc81ea53c3abf7c86300f3813e.jpg
ИРКУТСК, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил представителям медучреждений региона ключи от 47 автомобилей "Нива", которые приобретены по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от 47 автомобилей "Нива" представителям 21 медицинской организации региона. Транспорт общей стоимостью около 68 миллионов рублей был закуплен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Больше всего автомобилей получила Братская районная больница. Ей передано 15 машин. Также автомобили получили больницы еще 20 районов. В дальнейшем они будут переданы подведомственным учреждениям для обслуживания пациентов в отдаленных районах региона. Во время вручения ключей губернатор отметил, что в Иркутской области более 1,5 тысячи отдаленных деревень, поселков и сел, и обеспечить их жителей своевременной медицинской помощью – одна из первоочередных задач региональной власти. На комфортабельных и проходимых автомобилях медики смогут оперативно выезжать на вызовы, доставлять пациентов в медучреждения, перевозить биоматериалы для исследований и развозить лекарства. В этом году автопарк медицинских учреждений Иркутской области также пополнится 51 автомобилем скорой помощи. Из них 34 – с моноприводом и 17 – полноприводные, предназначенные для труднодоступных сельских территорий. Они будут распределены между 36 медучреждениями. На закупку спецтранспорта выделено 300 миллионов рублей из бюджета региона.
https://ria.ru/20250515/irkutsk-2017053840.html
https://ria.ru/20250425/irkutsk-2013499290.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018905007_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_a4f2f121630870a3f25194269050bf92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, авто, медучреждения
Иркутская область, Игорь Кобзев, Авто, Медучреждения
В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива"
Губернатор Кобзев вручил медикам ключи от 47 автомобилей "Нива" по нацпроекту
ИРКУТСК, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил представителям медучреждений региона ключи от 47 автомобилей "Нива", которые приобретены по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от 47 автомобилей "Нива" представителям 21 медицинской организации региона. Транспорт общей стоимостью около 68 миллионов рублей был закуплен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.
Больше всего автомобилей получила Братская районная больница. Ей передано 15 машин. Также автомобили получили больницы еще 20 районов. В дальнейшем они будут переданы подведомственным учреждениям для обслуживания пациентов в отдаленных районах региона.
Во время вручения ключей губернатор отметил, что в Иркутской области более 1,5 тысячи отдаленных деревень, поселков и сел, и обеспечить их жителей своевременной медицинской помощью – одна из первоочередных задач региональной власти. На комфортабельных и проходимых автомобилях медики смогут оперативно выезжать на вызовы, доставлять пациентов в медучреждения, перевозить биоматериалы для исследований и развозить лекарства.
В этом году автопарк медицинских учреждений Иркутской области также пополнится 51 автомобилем скорой помощи. Из них 34 – с моноприводом и 17 – полноприводные, предназначенные для труднодоступных сельских территорий. Они будут распределены между 36 медучреждениями. На закупку спецтранспорта выделено 300 миллионов рублей из бюджета региона.