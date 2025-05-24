https://ria.ru/20250524/priangare-2018898786.html

В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива"

В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива" - РИА Новости, 24.05.2025

В Приангарье медикам вручили ключи от 47 автомобилей "Нива"

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил представителям медучреждений региона ключи от 47 автомобилей "Нива", которые приобретены по нацпроекту... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:43:00+03:00

2025-05-24T19:43:00+03:00

2025-05-24T20:27:00+03:00

иркутская область

игорь кобзев

авто

медучреждения

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ИРКУТСК, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил представителям медучреждений региона ключи от 47 автомобилей "Нива", которые приобретены по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от 47 автомобилей "Нива" представителям 21 медицинской организации региона. Транспорт общей стоимостью около 68 миллионов рублей был закуплен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Больше всего автомобилей получила Братская районная больница. Ей передано 15 машин. Также автомобили получили больницы еще 20 районов. В дальнейшем они будут переданы подведомственным учреждениям для обслуживания пациентов в отдаленных районах региона. Во время вручения ключей губернатор отметил, что в Иркутской области более 1,5 тысячи отдаленных деревень, поселков и сел, и обеспечить их жителей своевременной медицинской помощью – одна из первоочередных задач региональной власти. На комфортабельных и проходимых автомобилях медики смогут оперативно выезжать на вызовы, доставлять пациентов в медучреждения, перевозить биоматериалы для исследований и развозить лекарства. В этом году автопарк медицинских учреждений Иркутской области также пополнится 51 автомобилем скорой помощи. Из них 34 – с моноприводом и 17 – полноприводные, предназначенные для труднодоступных сельских территорий. Они будут распределены между 36 медучреждениями. На закупку спецтранспорта выделено 300 миллионов рублей из бюджета региона.

https://ria.ru/20250515/irkutsk-2017053840.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, авто, медучреждения