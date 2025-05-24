https://ria.ru/20250524/prestuplenie-2018827868.html
В Краснодарском крае пресекли попытку продать краснокнижную обезьяну
В Краснодарском крае пресекли попытку продать краснокнижную обезьяну - РИА Новости, 24.05.2025
В Краснодарском крае пресекли попытку продать краснокнижную обезьяну
Редкую экзотическую обезьяну вида капуцин-фавн, которая внесена в Красную книгу, пытались продать на Кубани за полмиллиона рублей, полицейские пресекли продажу, РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:42:00+03:00
2025-05-24T11:42:00+03:00
2025-05-24T12:31:00+03:00
происшествия
краснодарский край
усть-лабинский район
республика адыгея
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Редкую экзотическую обезьяну вида капуцин-фавн, которая внесена в Красную книгу, пытались продать на Кубани за полмиллиона рублей, полицейские пресекли продажу, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале ведомства. "Сотрудниками ОБЭП И ПК Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району пресечена попытка продажи обезьяны вида капуцин-фавн, который занесен в международную Красную книгу. Установлено, что жители Республики Адыгея приобрели животное на "черном рынке" и пытались продать его за 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что факт о продаже редкого животного стал известен благодаря неравнодушным людям, которые обратились в полицию. Обезьяну удалось спасти в момент передачи денег от "покупателя", роль которого исполнял один из полицейских. На видеозаписи из автомобиля задержанных, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства, видно как животное измучено и ослаблено. Обезьяна имела видимые повреждения на теле, кровоточащие раны. После освобождения и осмотра, на видеозаписи запечатлено, что животное в безопасности и активно "общается" с сотрудником полиции. Сотрудники правоохранительных органов передали освобожденную обезьяну специалистам "Сафари-парка" Краснодара. Там экзотический капуцин-фавн будет находится в максимально комфортных условиях, приближенных к естественной среде обитания.
https://ria.ru/20250129/habarovsk-1996043022.html
https://ria.ru/20250523/lvenok-2018636339.html
краснодарский край
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Экзотическая обезьяна капуцин-фавн, которая занесена в Красную книгу
Редкую экзотическую обезьяну вида капуцин-фавн, которая внесена в Красную книгу, пытались продать на Кубани за 500 тысяч рублей, сообщило МВД региона.
2025-05-24T11:42
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происшествия, краснодарский край, усть-лабинский район, республика адыгея, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Республика Адыгея, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодарском крае пресекли попытку продать краснокнижную обезьяну
На Кубани пытались продать редкую обезьяну капуцин-фавн за полмиллиона рублей