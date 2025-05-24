https://ria.ru/20250524/prazdnik-2018846064.html
Руденя принял участие в празднике "Последний звонок" в тверской гимназии №8
Руденя принял участие в празднике "Последний звонок" в тверской гимназии №8 - РИА Новости, 24.05.2025
Руденя принял участие в празднике "Последний звонок" в тверской гимназии №8
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в празднике "Последний звонок" в гимназии №8 города Твери, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:30:00+03:00
2025-05-24T14:30:00+03:00
2025-05-24T14:30:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в празднике "Последний звонок" в гимназии №8 города Твери, сообщает пресс-служба облправительства. В 2025 году гимназия выпускает два 11-х класса – 66 учащихся. При этом 20 учеников претендуют на награждение золотыми и серебряными медалями. А всего школы Верхневолжья в этом году оканчивают 4828 одиннадцатиклассников и 13179 девятиклассников. Из них медали "За особые успехи в учении" могут получить 830 ребят. "В прошлом году гимназии исполнилось 85 лет, и я уверен, что она может гордиться многими своими выпускниками. Хочу напомнить вам слова нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что будущее России находится в руках молодежи, тех ребят, которые будут инженерами, защитниками Отечества, врачами, художникам и другими специалистами. А кто-то станет учителем и вернется в родную гимназию, которая вас вырастила и воспитала. Желаю, чтобы вы реализовались в жизни не только как хорошие профессионалы, но и стали примерными семьянинами", - приводятся в сообщении слова Рудени. Последний школьный звонок для одиннадцатиклассников дал выпускник, капитан гимназической команды по волейболу, член Совета гимназистов Владислав Окороков и его сестра, ученица 1-го класса Варвара Окорокова. Руденя после праздничного мероприятия побывал в гимназии, оценил условия обучения ребят и пообщался со школьниками. В настоящее время в гимназии учатся более 1000 человек. Преподавательский состав включает свыше 60 специалистов. В 2021 году гимназия №8 по итогам участия во всероссийском конкурсе "Большая перемена" вошла в топ-30 школ России. По нацпроекту "Образование" приобретено оборудование для создания новых мест допобразования по ряду направлений: техническое, физкультурно-спортивное, художественное и другим. Всего в гимназии действует 31 объединение внеурочной деятельности. В 2025 году по новому нацпроекту "Молодежь и дети" поступило оборудование для учебных предметов "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины". Развивается музей гимназии, создаются пространства для отдыха детей. Старшеклассники в рамках ранней профориентации могут пройти обучение по профессии "Вожатый", отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250523/konkurs-2018740256.html
https://ria.ru/20250522/rudenya-2018480100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя
Руденя принял участие в празднике "Последний звонок" в тверской гимназии №8
Глава Верхневолжья поздравил выпускников на церемонии "Последний звонок"
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в празднике "Последний звонок" в гимназии №8 города Твери, сообщает пресс-служба облправительства.
В 2025 году гимназия выпускает два 11-х класса – 66 учащихся. При этом 20 учеников претендуют на награждение золотыми и серебряными медалями. А всего школы Верхневолжья в этом году оканчивают 4828 одиннадцатиклассников и 13179 девятиклассников. Из них медали "За особые успехи в учении" могут получить 830 ребят.
"В прошлом году гимназии исполнилось 85 лет, и я уверен, что она может гордиться многими своими выпускниками. Хочу напомнить вам слова нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что будущее России
находится в руках молодежи, тех ребят, которые будут инженерами, защитниками Отечества, врачами, художникам и другими специалистами. А кто-то станет учителем и вернется в родную гимназию, которая вас вырастила и воспитала. Желаю, чтобы вы реализовались в жизни не только как хорошие профессионалы, но и стали примерными семьянинами", - приводятся в сообщении слова Рудени.
Последний школьный звонок для одиннадцатиклассников дал выпускник, капитан гимназической команды по волейболу, член Совета гимназистов Владислав Окороков и его сестра, ученица 1-го класса Варвара Окорокова.
Руденя
после праздничного мероприятия побывал в гимназии, оценил условия обучения ребят и пообщался со школьниками. В настоящее время в гимназии учатся более 1000 человек. Преподавательский состав включает свыше 60 специалистов. В 2021 году гимназия №8 по итогам участия во всероссийском конкурсе "Большая перемена" вошла в топ-30 школ России.
По нацпроекту "Образование" приобретено оборудование для создания новых мест допобразования по ряду направлений: техническое, физкультурно-спортивное, художественное и другим. Всего в гимназии действует 31 объединение внеурочной деятельности. В 2025 году по новому нацпроекту "Молодежь и дети" поступило оборудование для учебных предметов "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины". Развивается музей гимназии, создаются пространства для отдыха детей. Старшеклассники в рамках ранней профориентации могут пройти обучение по профессии "Вожатый", отметили в пресс-службе.