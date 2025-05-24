https://ria.ru/20250524/pozhar-2018823749.html

Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали

Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали - РИА Новости, 24.05.2025

Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали

Пожарные локализовали возгорание на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T10:59:00+03:00

2025-05-24T10:59:00+03:00

2025-05-24T14:41:00+03:00

происшествия

каменск-шахтинский

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Кровля складского помещения на улице Красная 42 в городе Каменск-Шахтинский загорелась в субботу утром на площади 600 "квадратов". "В настоящее время пожар локализован на той же площади", - сказал он. Погибших и пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20250523/pozhar-2018564866.html

каменск-шахтинский

ростовская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область, россия