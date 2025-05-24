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Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали
Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали - РИА Новости, 24.05.2025
Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали
Пожарные локализовали возгорание на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:59:00+03:00
2025-05-24T10:59:00+03:00
2025-05-24T14:41:00+03:00
происшествия
каменск-шахтинский
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Кровля складского помещения на улице Красная 42 в городе Каменск-Шахтинский загорелась в субботу утром на площади 600 "квадратов". "В настоящее время пожар локализован на той же площади", - сказал он. Погибших и пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20250523/pozhar-2018564866.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область, россия
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Россия
Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали
Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали на площади 600 квадратов