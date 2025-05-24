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Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали - РИА Новости, 24.05.2025
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10:59 24.05.2025 (обновлено: 14:41 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/pozhar-2018823749.html
Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали
Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали - РИА Новости, 24.05.2025
Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали
Пожарные локализовали возгорание на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:59:00+03:00
2025-05-24T14:41:00+03:00
происшествия
каменск-шахтинский
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Кровля складского помещения на улице Красная 42 в городе Каменск-Шахтинский загорелась в субботу утром на площади 600 "квадратов". "В настоящее время пожар локализован на той же площади", - сказал он. Погибших и пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.
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каменск-шахтинский
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происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область, россия
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Россия
Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали

Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали на площади 600 квадратов

© МЧС Ростовской области/TelegramЛиквидация пожара на складе в Каменск-Шахтинском. 24 мая 2025
Ликвидация пожара на складе в Каменск-Шахтинском. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© МЧС Ростовской области/Telegram
Ликвидация пожара на складе в Каменск-Шахтинском. 24 мая 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Кровля складского помещения на улице Красная 42 в городе Каменск-Шахтинский загорелась в субботу утром на площади 600 "квадратов".
"В настоящее время пожар локализован на той же площади", - сказал он.
Погибших и пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.
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