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Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2025
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Религия
 
16:09 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/pozdravlenie-2018864898.html
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2025
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днём тезоименитства отметил, что патриарх многие годы... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:09:00+03:00
2025-05-24T16:09:00+03:00
религия
россия
михаил мишустин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днём тезоименитства отметил, что патриарх многие годы объединяет людей и призывает к любви, милосердию и состраданию, поздравление опубликовано на сайте правительства РФ. "Примите мои искренние поздравления с Днём тезоименитства. Ваша плодотворная деятельность на посту патриарха Московского и всея Руси является примером подвижнического служения, находит отклик в обществе. Многие годы вы объединяете людей, призываете к любви, милосердию и состраданию", - говорится в сообщении. Премьер-министр подчеркнул, что особой признательности заслуживает деятельность патриарха, направленная на сохранение православных святынь, восстановление храмов и монастырей, реализацию просветительских проектов по развитию богословского образования, родного языка и литературы. А также значительный вклад, который патриарх Кирилл вносит в решение социальных задач, укрепление семейных ценностей, патриотическое и нравственное воспитание молодёжи. "Пусть этот день будет наполнен радостью духовной. Желаю вам здоровья, успехов в ответственном служении на благо России и Русской православной церкви", - добавил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Россия, Михаил Мишустин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Мишустин: патриарх Кирилл многие годы объединяет людей и призывает к состраданию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днём тезоименитства отметил, что патриарх многие годы объединяет людей и призывает к любви, милосердию и состраданию, поздравление опубликовано на сайте правительства РФ.
«
"Примите мои искренние поздравления с Днём тезоименитства. Ваша плодотворная деятельность на посту патриарха Московского и всея Руси является примером подвижнического служения, находит отклик в обществе. Многие годы вы объединяете людей, призываете к любви, милосердию и состраданию", - говорится в сообщении.
Премьер-министр подчеркнул, что особой признательности заслуживает деятельность патриарха, направленная на сохранение православных святынь, восстановление храмов и монастырей, реализацию просветительских проектов по развитию богословского образования, родного языка и литературы. А также значительный вклад, который патриарх Кирилл вносит в решение социальных задач, укрепление семейных ценностей, патриотическое и нравственное воспитание молодёжи.
"Пусть этот день будет наполнен радостью духовной. Желаю вам здоровья, успехов в ответственном служении на благо России и Русской православной церкви", - добавил Мишустин.
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