Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Мишустин: патриарх Кирилл многие годы объединяет людей и призывает к состраданию
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днём тезоименитства отметил, что патриарх многие годы объединяет людей и призывает к любви, милосердию и состраданию, поздравление опубликовано на сайте правительства РФ.
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"Примите мои искренние поздравления с Днём тезоименитства. Ваша плодотворная деятельность на посту патриарха Московского и всея Руси является примером подвижнического служения, находит отклик в обществе. Многие годы вы объединяете людей, призываете к любви, милосердию и состраданию", - говорится в сообщении.
Премьер-министр подчеркнул, что особой признательности заслуживает деятельность патриарха, направленная на сохранение православных святынь, восстановление храмов и монастырей, реализацию просветительских проектов по развитию богословского образования, родного языка и литературы. А также значительный вклад, который патриарх Кирилл вносит в решение социальных задач, укрепление семейных ценностей, патриотическое и нравственное воспитание молодёжи.
"Пусть этот день будет наполнен радостью духовной. Желаю вам здоровья, успехов в ответственном служении на благо России и Русской православной церкви", - добавил Мишустин.
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