https://ria.ru/20250524/pozdravlenie-2018864898.html

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2025

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днём тезоименитства отметил, что патриарх многие годы... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:09:00+03:00

2025-05-24T16:09:00+03:00

2025-05-24T16:09:00+03:00

религия

россия

михаил мишустин

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днём тезоименитства отметил, что патриарх многие годы объединяет людей и призывает к любви, милосердию и состраданию, поздравление опубликовано на сайте правительства РФ. "Примите мои искренние поздравления с Днём тезоименитства. Ваша плодотворная деятельность на посту патриарха Московского и всея Руси является примером подвижнического служения, находит отклик в обществе. Многие годы вы объединяете людей, призываете к любви, милосердию и состраданию", - говорится в сообщении. Премьер-министр подчеркнул, что особой признательности заслуживает деятельность патриарха, направленная на сохранение православных святынь, восстановление храмов и монастырей, реализацию просветительских проектов по развитию богословского образования, родного языка и литературы. А также значительный вклад, который патриарх Кирилл вносит в решение социальных задач, укрепление семейных ценностей, патриотическое и нравственное воспитание молодёжи. "Пусть этот день будет наполнен радостью духовной. Желаю вам здоровья, успехов в ответственном служении на благо России и Русской православной церкви", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20241120/kirill-1984883620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество