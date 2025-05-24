https://ria.ru/20250524/postradavshie-2018900298.html

В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин

В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин - РИА Новости, 24.05.2025

В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин

Двое мужчин получили ранения в городе Шебекино Белгородской области от детонации украинского FPV-дрона, подавленного системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ),... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:53:00+03:00

2025-05-24T19:53:00+03:00

2025-05-24T20:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

белгородская область

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018903520_0:297:960:837_1920x0_80_0_0_dc5b7fb681480c275a8f377b19c20027.jpg

БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в городе Шебекино Белгородской области от детонации украинского FPV-дрона, подавленного системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В городе Шебекино от детонации FPV-дрона, подавленного системой РЭБ, двое мужчин получили ранения. У одного — осколочные ранения спины и брюшной полости, у второго — минно-взрывная травма и осколочное ранение лица. Пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют их в медицинские учреждения города Белгорода. Повреждён автобус", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом. В селе Мешковое от удара беспилотника на территории производственного предприятия повреждён трактор. В селе Маломихайловка от детонации FPV-дрона произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. В селе Муром в результате прилёта снарядов перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи."Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В посёлке Разумное от падения обломков в одном частном доме пробита кровля, во втором — повреждены забор и ворота. В селе Ясные Зори дрон сдетонировал в воздухе — в частном доме повреждено остекление. Село Шелаево Валуйского округа атаковано беспилотником", - добавил глава области.По его словам, в хуторе Фищево Краснояружского района в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля частного домовладения. Ещё один дрон нанёс удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

шебекино

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, белгород