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В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин - РИА Новости, 24.05.2025
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19:53 24.05.2025 (обновлено: 20:13 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/postradavshie-2018900298.html
В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин
В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин - РИА Новости, 24.05.2025
В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин
Двое мужчин получили ранения в городе Шебекино Белгородской области от детонации украинского FPV-дрона, подавленного системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ),... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:53:00+03:00
2025-05-24T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в городе Шебекино Белгородской области от детонации украинского FPV-дрона, подавленного системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В городе Шебекино от детонации FPV-дрона, подавленного системой РЭБ, двое мужчин получили ранения. У одного — осколочные ранения спины и брюшной полости, у второго — минно-взрывная травма и осколочное ранение лица. Пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют их в медицинские учреждения города Белгорода. Повреждён автобус", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом. В селе Мешковое от удара беспилотника на территории производственного предприятия повреждён трактор. В селе Маломихайловка от детонации FPV-дрона произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. В селе Муром в результате прилёта снарядов перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи."Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В посёлке Разумное от падения обломков в одном частном доме пробита кровля, во втором — повреждены забор и ворота. В селе Ясные Зори дрон сдетонировал в воздухе — в частном доме повреждено остекление. Село Шелаево Валуйского округа атаковано беспилотником", - добавил глава области.По его словам, в хуторе Фищево Краснояружского района в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля частного домовладения. Ещё один дрон нанёс удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа.
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шебекино, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область, Белгород
В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин

Гладков: 2 мужчин пострадали в Шебекино от детонации FPV-дрона, подавленного РЭБ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 24 мая 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 24 мая 2025
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в городе Шебекино Белгородской области от детонации украинского FPV-дрона, подавленного системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В городе Шебекино от детонации FPV-дрона, подавленного системой РЭБ, двое мужчин получили ранения. У одного — осколочные ранения спины и брюшной полости, у второго — минно-взрывная травма и осколочное ранение лица. Пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют их в медицинские учреждения города Белгорода. Повреждён автобус", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом. В селе Мешковое от удара беспилотника на территории производственного предприятия повреждён трактор. В селе Маломихайловка от детонации FPV-дрона произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. В селе Муром в результате прилёта снарядов перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи.
"Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В посёлке Разумное от падения обломков в одном частном доме пробита кровля, во втором — повреждены забор и ворота. В селе Ясные Зори дрон сдетонировал в воздухе — в частном доме повреждено остекление. Село Шелаево Валуйского округа атаковано беспилотником", - добавил глава области.
По его словам, в хуторе Фищево Краснояружского района в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля частного домовладения. Ещё один дрон нанёс удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВячеслав ГладковПроисшествияБелгородская областьБелгород
 
 
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