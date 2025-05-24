В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин
Гладков: 2 мужчин пострадали в Шебекино от детонации FPV-дрона, подавленного РЭБ
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 24 мая 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 24 мая 2025
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в городе Шебекино Белгородской области от детонации украинского FPV-дрона, подавленного системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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"В городе Шебекино от детонации FPV-дрона, подавленного системой РЭБ, двое мужчин получили ранения. У одного — осколочные ранения спины и брюшной полости, у второго — минно-взрывная травма и осколочное ранение лица. Пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют их в медицинские учреждения города Белгорода. Повреждён автобус", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом. В селе Мешковое от удара беспилотника на территории производственного предприятия повреждён трактор. В селе Маломихайловка от детонации FPV-дрона произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. В селе Муром в результате прилёта снарядов перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи.
"Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В посёлке Разумное от падения обломков в одном частном доме пробита кровля, во втором — повреждены забор и ворота. В селе Ясные Зори дрон сдетонировал в воздухе — в частном доме повреждено остекление. Село Шелаево Валуйского округа атаковано беспилотником", - добавил глава области.
По его словам, в хуторе Фищево Краснояружского района в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля частного домовладения. Ещё один дрон нанёс удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа.