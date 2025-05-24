https://ria.ru/20250524/posol-2018804185.html
Келин оценил схему регистрации иностранного влияния в Британии
Келин оценил схему регистрации иностранного влияния в Британии - РИА Новости, 24.05.2025
Келин оценил схему регистрации иностранного влияния в Британии
Схема регистрации иностранного влияния в Британии (FIRS) противоречит духу и букве международных актов о правах человека, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T06:03:00+03:00
2025-05-24T06:03:00+03:00
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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Схема регистрации иностранного влияния в Британии (FIRS) противоречит духу и букве международных актов о правах человека, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. С 1 июля в Великобритании вступает в силу схема регистрации иностранного влияния (FIRS). В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – в частности, к России. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы. "Этот шаг категорически противоречит духу и букве основных международных актов о правах человека, включая декларацию прав человека 1948 года, а также и Европейскую конвенцию по правам человека, участницей которой Великобритания является со дня ее принятия", - сказал Келин.
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в мире, великобритания, россия, лондон, андрей келин
В мире, Великобритания, Россия, Лондон, Андрей Келин
Келин оценил схему регистрации иностранного влияния в Британии
Келин: FIRS противоречит духу и букве международных актов о правах человека