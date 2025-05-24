https://ria.ru/20250524/poshliny-2018806475.html

СМИ: США пытаются добиться введения ЕС пошлин на товары КНР

СМИ: США пытаются добиться введения ЕС пошлин на товары КНР - РИА Новости, 24.05.2025

СМИ: США пытаются добиться введения ЕС пошлин на товары КНР

Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться от ЕС введения мер против КНР, однако на данном этапе ей это не удается, сообщает газета Wall... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T07:45:00+03:00

2025-05-24T07:45:00+03:00

2025-05-24T07:45:00+03:00

сша

китай

великобритания

дональд трамп

скотт бессент

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться от ЕС введения мер против КНР, однако на данном этапе ей это не удается, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, знакомые с информацией. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Как рассказали газете источники, знакомые с переговорами США и ЕС, советники Трампа выражали европейским чиновникам в частном порядке недовольство тем, что переговоры замедлились из-за разных торговых приоритетов членов блока. Издание добавляет со ссылкой на источники, что процесс коммуникации между членами ЕС, который часто проходит медленно, является основным источником раздражения для администрации Трампа. ЕС также в основном оставался на своих позициях в отношении требований Трампа. Неназванные чиновники добавили, что блок не собирается изменять налог на добавленную стоимость и законы сферы здравоохранения и цифровых технологий. "США пока не получили подтверждение намерения лидеров ЕС ввести новые пошлины на китайские промышленные товары, что является приоритетом для чиновников администрации Трампа, которые стремятся усилить торговое давление на Пекин", - заявили изданию источники. Wall Street Journal отмечает со ссылкой на источник, что недавно ЕС и США обменялись документами, в которых описывались возможные темы для обсуждения на торговых переговорах. "Блок в частном порядке дал понять, что готов сотрудничать с США в решении вопроса государственных субсидий Китая ключевым отраслям промышленности", - сообщил изданию источник, осведомленный о ходе переговоров. Как отметили Wall Street Journal источники, в рамках отдельных переговоров с США Великобритания согласилась "продвигаться в направлении" введения пошлин на сталь из Китая. Осведомленные источники также уточнили, что США обращались с аналогичными запросами об "экономической безопасности", связанными с Китаем, к другим ключевым торговым партнерам, таким как Япония и Южная Корея, хотя никаких обязательств "пока не было обнародовано". Глава минфина США Скотт Бессент в пятницу на фоне безрезультатных переговоров с ЕС об урегулировании пошлин заявил, что у Брюсселя есть проблема коллективных действий, когда многие страны-участницы союза даже не знают, о чем договариваются от их лица. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении между США и Великобританией. Британское правительство заявило, что в рамках сделки США снизят пошлины на британские автомобили и снимут пошлины на импорт стали, а Британия снимет пошлины на ввоз этанола из Штатов.

https://ria.ru/20250523/poshliny-2018760557.html

https://ria.ru/20250523/bessent-2018746113.html

https://ria.ru/20250523/avtoprom-2018503162.html

сша

китай

великобритания

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сша, китай, великобритания, дональд трамп, скотт бессент, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт