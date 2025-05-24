https://ria.ru/20250524/poroshenko-2018862843.html

Порошенко* подал в суд на секретаря СНБО Украины

Порошенко* подал в суд на секретаря СНБО Украины - РИА Новости, 24.05.2025

Порошенко* подал в суд на секретаря СНБО Украины

Бывший украинский президент Петр Порошенко* подал в суд на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко из-за... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:54:00+03:00

2025-05-24T15:54:00+03:00

2025-05-24T15:54:00+03:00

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александр литвиненко (1962-2006)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший украинский президент Петр Порошенко* подал в суд на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко из-за внесения изменений в указ о санкциях против экс-лидера страны, сообщил украинский телеканал "Прямой", ссылаясь на комментарий адвоката бывшего главы государства Станислава Кунянского. "Порошенко* подал в суд на Литвиненко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого". Как заявил Кунянский украинским журналистам, иск касается незаконного внесения изменений в указ Владимира Зеленского о применении санкций в отношении Порошенко, в частности исправления ошибки в идентификационном коде экс-президента без голосования СНБО. Кроме того, защита считает, что Литвиненко превысил полномочия, поскольку такие действия были единоличными и неправомерными. Зеленский 13 февраля ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского** и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова, а также экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники отмечало, что против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Медведчуком и российским руководством из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, якобы его участие в создании "Партии регионов", работу в правительстве бывшего президента Украины Виктора Януковича и сотрудничество с РФ через активы: фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250429/poroshenko-2014047181.html

https://ria.ru/20250417/isk-2011758366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, петр порошенко, александр литвиненко (1962-2006), виктор медведчук, совет национальной безопасности и обороны украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь