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Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала весны - РИА Новости, 24.05.2025
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17:35 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/pogoda-2018877566.html
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала весны
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала весны - РИА Новости, 24.05.2025
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала весны
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала календарной весны, к 15.00 температура воздуха, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:35:00+03:00
2025-05-24T17:35:00+03:00
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михаил леус
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала календарной весны, к 15.00 температура воздуха, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла отметки в плюс 26,9 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, сегодняшний день в столице стал самым тёплым с начала календарной весны. К 15 часам температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла отметки в плюс 26,9 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем было у прошлого первого номера в списке весеннего тепла, 16 апреля", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. По его словам, температура в течение прошедшей части дня колебалась весьма значительно, так что точное значение нового максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты значения с максимальных термометров. "По нашим прогнозам, такая аномально жаркая погода, с положительной температурной аномалией в 5-6 градусов, задержится в столичном регионе до конца мая", - добавил Леус.
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общество, москва, михаил леус, день победы, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, День Победы, Погода
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала весны

"Фобос": суббота в Москве стала самым теплым днем с начала календарной весны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушки на Никольской улице в Москве
Девушки на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушки на Никольской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала календарной весны, к 15.00 температура воздуха, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла отметки в плюс 26,9 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Как и ожидалось, сегодняшний день в столице стал самым тёплым с начала календарной весны. К 15 часам температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла отметки в плюс 26,9 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем было у прошлого первого номера в списке весеннего тепла, 16 апреля", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, температура в течение прошедшей части дня колебалась весьма значительно, так что точное значение нового максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты значения с максимальных термометров.
"По нашим прогнозам, такая аномально жаркая погода, с положительной температурной аномалией в 5-6 градусов, задержится в столичном регионе до конца мая", - добавил Леус.
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