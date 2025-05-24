https://ria.ru/20250524/pogoda-2018877566.html

Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала весны

Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала весны - РИА Новости, 24.05.2025

Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала весны

Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала календарной весны, к 15.00 температура воздуха, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:35:00+03:00

2025-05-24T17:35:00+03:00

2025-05-24T17:35:00+03:00

общество

москва

михаил леус

день победы

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737795252_0:410:2911:2047_1920x0_80_0_0_66f3a2393e6bf98b37e1fde664e1d7f2.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала календарной весны, к 15.00 температура воздуха, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла отметки в плюс 26,9 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, сегодняшний день в столице стал самым тёплым с начала календарной весны. К 15 часам температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла отметки в плюс 26,9 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем было у прошлого первого номера в списке весеннего тепла, 16 апреля", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. По его словам, температура в течение прошедшей части дня колебалась весьма значительно, так что точное значение нового максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты значения с максимальных термометров. "По нашим прогнозам, такая аномально жаркая погода, с положительной температурной аномалией в 5-6 градусов, задержится в столичном регионе до конца мая", - добавил Леус.

https://ria.ru/20250516/tishkovets-2017294120.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, михаил леус, день победы, погода