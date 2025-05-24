https://ria.ru/20250524/pensii-2018797788.html

В Госдуме рассказали о повышении пенсий с 1 июня

В Госдуме рассказали о повышении пенсий с 1 июня - РИА Новости, 24.05.2025

В Госдуме рассказали о повышении пенсий с 1 июня

Фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T02:38:00+03:00

2025-05-24T02:38:00+03:00

2025-05-24T12:56:00+03:00

общество

россия

алексей говырин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия")."С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет", — сказал Говырин. По его словам, в этом случае ежемесячно прибавляется 8 907 рублей 70 копеек, а если в семье оформлен уход за таким пенсионером, к этой сумме добавляется еще 1 314 рублей, что в общей сложности дает увеличение в 10 221,7 рублей ежемесячно."Все расчеты проводятся в автоматическом порядке — обращаться в Социальный фонд России не требуется", — отметил депутат. Он подчеркнул, что аналогичная прибавка полагается инвалидам первой группы, если инвалидность была установлена в мае, для них также применяется удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Как добавил Говырин, это правило действует независимо от возраста, но только в случае наличия актуального заключения о присвоении соответствующей группы."Важно отметить, что сумма прибавки может быть выше, если у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. К таким ситуациям, как правило, относится, например, содержание несовершеннолетних внуков, детей-инвалидов или других лиц, признанных иждивенцами. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца — но не более чем за троих. То есть совокупно прибавка может быть выше, если пенсионер выполняет роль опекуна для нескольких лиц", — пояснил парламентарий. Он указал, что такие выплаты не являются разовыми, а закрепляются за получателем на постоянной основе и выплачиваются ежемесячно."Все данные для перерасчета поступают в систему напрямую — из загс, МСЭ и других государственных реестров. Это означает, что большинство изменений происходит автоматически и не требует дополнительного вмешательства со стороны самих пенсионеров", — заключил Говырин.

https://ria.ru/20250520/pensii-2018140358.html

https://ria.ru/20250515/pensiya-2017014016.html

https://ria.ru/20250428/duma-2013753359.html

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общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия