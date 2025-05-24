https://ria.ru/20250524/orban-2018898142.html

Новый план Запада по Украине привел европейского политика в ярость

Новый план Запада по Украине привел европейского политика в ярость - РИА Новости, 24.05.2025

Новый план Запада по Украине привел европейского политика в ярость

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал планы ЕС профинансировать создание украинской армии в миллион человек. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:42:00+03:00

2025-05-24T19:42:00+03:00

2025-05-24T19:42:00+03:00

в мире

украина

киев

венгрия

владимир зеленский

виктор орбан

евросоюз

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал планы ЕС профинансировать создание украинской армии в миллион человек."Нам нужно инвестировать в собственные армии, но они (лидеры ЕС. — Прим. ред.) ожидают, что мы будем финансировать украинскую (армию. — Прим. ред.) — миллиардами, на протяжении многих лет. Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ", — заявил он.Ранее Орбан заявил, что западноевропейские лидеры решили заключить с Украиной соглашение, согласно которому Киев доведет число своих военнослужащих до миллиона человек, такое же количество солдат сохранится и после завершения конфликта, причем ЕС будет финансировать расходы Украины на увеличение армии.Орбан также сообщал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.

https://ria.ru/20250524/vsu-2018896309.html

https://ria.ru/20250524/vsu-2018800540.html

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в мире, украина, киев, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз