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Новый план Запада по Украине привел европейского политика в ярость - РИА Новости, 24.05.2025
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19:42 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/orban-2018898142.html
Новый план Запада по Украине привел европейского политика в ярость
Новый план Запада по Украине привел европейского политика в ярость - РИА Новости, 24.05.2025
Новый план Запада по Украине привел европейского политика в ярость
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал планы ЕС профинансировать создание украинской армии в миллион человек. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:42:00+03:00
2025-05-24T19:42:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал планы ЕС профинансировать создание украинской армии в миллион человек."Нам нужно инвестировать в собственные армии, но они (лидеры ЕС. — Прим. ред.) ожидают, что мы будем финансировать украинскую (армию. — Прим. ред.) — миллиардами, на протяжении многих лет. Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ", — заявил он.Ранее Орбан заявил, что западноевропейские лидеры решили заключить с Украиной соглашение, согласно которому Киев доведет число своих военнослужащих до миллиона человек, такое же количество солдат сохранится и после завершения конфликта, причем ЕС будет финансировать расходы Украины на увеличение армии.Орбан также сообщал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
https://ria.ru/20250524/vsu-2018896309.html
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в мире, украина, киев, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз
Новый план Запада по Украине привел европейского политика в ярость

Орбан: Венгрия не будет финансировать увеличение численности ВСУ

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал планы ЕС профинансировать создание украинской армии в миллион человек.
"Нам нужно инвестировать в собственные армии, но они (лидеры ЕС. — Прим. ред.) ожидают, что мы будем финансировать украинскую (армию. — Прим. ред.) — миллиардами, на протяжении многих лет. Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ", — заявил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Потроха с бойни": СМИ раскрыли шокирующую деталь об обучении солдат ВСУ
Вчера, 19:30
Ранее Орбан заявил, что западноевропейские лидеры решили заключить с Украиной соглашение, согласно которому Киев доведет число своих военнослужащих до миллиона человек, такое же количество солдат сохранится и после завершения конфликта, причем ЕС будет финансировать расходы Украины на увеличение армии.
Орбан также сообщал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"
Вчера, 04:10
 
В миреУкраинаКиевВенгрияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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