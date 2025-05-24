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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T22:19:00+03:00
2025-05-24T22:19:00+03:00
2025-05-24T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев. "Внимание! Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Миляев: на всей территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА