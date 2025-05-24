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В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.05.2025
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T06:52:00+03:00
2025-05-24T06:52:00+03:00
2025-05-24T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязань
рязанская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Отбой угрозы БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в 4.57 мск и продлилась 1 час 46 минут.
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рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА