Рейтинг@Mail.ru
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/opasnost-2018805148.html
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.05.2025
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T06:52:00+03:00
2025-05-24T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязань
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938284296_0:209:2771:1767_1920x0_80_0_0_583997c53600a1bb48adf86ae27205b5.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Отбой угрозы БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в 4.57 мск и продлилась 1 час 46 минут.
https://ria.ru/20250524/opasnost-2018803044.html
рязань
рязанская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938284296_0:0:2463:1847_1920x0_80_0_0_f35424d9bef6898c7818eb8d7bfa4739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Рязани и Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Рязань. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Отбой угрозы БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области", - говорится в сообщении.
Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в 4.57 мск и продлилась 1 час 46 минут.
Елец - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Ельце объявили опасность атаки БПЛА
05:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРязаньРязанская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала