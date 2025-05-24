https://ria.ru/20250524/opasnost-2018803044.html
В Ельце объявили опасность атаки БПЛА
В Ельце объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.05.2025
В Ельце объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена еще в шести микрорайонах Липецкой области и городе Ельце, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:29:00+03:00
2025-05-24T05:29:00+03:00
2025-05-24T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена еще в шести микрорайонах Липецкой области и городе Ельце, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. Ранее ведомство сообщало об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецкого муниципального округа. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Тербунского микрорайона, Задонского микрорайона, Хлевенского микрорайона, Лебедянского микрорайона, Данковского микрорайона, Елецкого микрорайона и городского округа города Елец", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, жилье, елец, липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Елец, Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ельце объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Ельце и шести микрорайонах Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА