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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 24.05.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T03:09:00+03:00
2025-05-24T03:09:00+03:00
2025-05-24T03:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.
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липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности