https://ria.ru/20250524/nasekomye-2018797957.html
Власти Москвы предупредили об активизации насекомых
Власти Москвы предупредили об активизации насекомых - РИА Новости, 24.05.2025
Власти Москвы предупредили об активизации насекомых
Благоприятные климатические условия, первые теплые дни и ночи привели к активизации различных насекомых в Москве, сообщил РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T02:47:00+03:00
2025-05-24T02:47:00+03:00
2025-05-24T02:47:00+03:00
общество
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сергей бурмистров
михаил леус
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Благоприятные климатические условия, первые теплые дни и ночи привели к активизации различных насекомых в Москве, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в пятницу сообщил, что метеорологическое лето наступило в Москве на 4 дня раньше климатических сроков, это значит, что среднесуточная температура воздуха в столице превышает отметку в плюс 15 градусов. "В эти дни в Москве действительно активизировались различные насекомые. Облака мошек - это скопления самцов, которые поджидают самок в наиболее вероятных местах их появления. Благоприятные климатические условия, первые теплые дни и ночи вызвали массовый вылет этих насекомых", - рассказал Бурмистров. Эксперт подчеркнул, что подобные "атаки" прекратятся с появлением ветра, любым серьезным порывам которого мошка совершенно не способна сопротивляться.
https://ria.ru/20250508/moskva-2015774065.html
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общество, москва, сергей бурмистров, михаил леус
Общество, Москва, Сергей Бурмистров, Михаил Леус
Власти Москвы предупредили об активизации насекомых
Власти Москвы предупредили об активизации насекомых из-за потепления