https://ria.ru/20250524/nasekomye-2018797957.html

Власти Москвы предупредили об активизации насекомых

Власти Москвы предупредили об активизации насекомых - РИА Новости, 24.05.2025

Власти Москвы предупредили об активизации насекомых

Благоприятные климатические условия, первые теплые дни и ночи привели к активизации различных насекомых в Москве, сообщил РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T02:47:00+03:00

2025-05-24T02:47:00+03:00

2025-05-24T02:47:00+03:00

общество

москва

сергей бурмистров

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973512965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7423855f9454e59004454cf49d022173.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Благоприятные климатические условия, первые теплые дни и ночи привели к активизации различных насекомых в Москве, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в пятницу сообщил, что метеорологическое лето наступило в Москве на 4 дня раньше климатических сроков, это значит, что среднесуточная температура воздуха в столице превышает отметку в плюс 15 градусов. "В эти дни в Москве действительно активизировались различные насекомые. Облака мошек - это скопления самцов, которые поджидают самок в наиболее вероятных местах их появления. Благоприятные климатические условия, первые теплые дни и ночи вызвали массовый вылет этих насекомых", - рассказал Бурмистров. Эксперт подчеркнул, что подобные "атаки" прекратятся с появлением ветра, любым серьезным порывам которого мошка совершенно не способна сопротивляться.

https://ria.ru/20250508/moskva-2015774065.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей бурмистров, михаил леус