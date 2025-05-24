https://ria.ru/20250524/naputstvie-2018867645.html

Игорь Руденя напутствовал выпускников тверского суворовского училища

Игорь Руденя напутствовал выпускников тверского суворовского училища - РИА Новости, 24.05.2025

Игорь Руденя напутствовал выпускников тверского суворовского училища

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и представители ветеранского движения обратились с напутствием к 66 выпускникам Тверского суворовского военного Ордена... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:30:00+03:00

2025-05-24T16:30:00+03:00

2025-05-24T16:30:00+03:00

тверская область

москва

игорь руденя

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и представители ветеранского движения обратились с напутствием к 66 выпускникам Тверского суворовского военного Ордена Почета училища, для которых в субботу прозвучал последний звонок, сообщает пресс-служба облправительства. "Ваш выпуск пришелся на особый для нашей страны год 80-летия Великой Победы. 24 июня 1945 года 200 воспитанников нашего училища прошли по Красной площади в строю парада победителей. И совсем недавно, в священный для всех нас день 9 мая, мы с гордостью видели, как тверские суворовцы чеканят шаг на Параде, посвященном юбилею Победы", – привели в пресс-службе слова Рудени. Нынешние суворовцы-одиннадцатиклассники трижды – в 2022, 2023 и 2024 годах – были участниками парада Победы на Красной площади в Москве. Калининское училище стало первым суворовским училищем, открывшимся в городе, освобожденном от фашистов. Первый звонок прозвенел здесь 1 декабря 1943 года. Училище стало домом для сыновей полков, детей погибших героев Великой Отечественной войны. Первый выпуск состоялся в 1948 году. За 82 года училище окончили тысячи суворовцев. "Мы гордимся выпускниками училища, которые сегодня проявляют героизм и мужество, сражаясь за нашу Родину. В борьбе с неонацизмом ребята проявляют такую же силу духа и верность долгу, как наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что и для вас отвага и героизм поколения победителей всегда будут служить нравственным ориентиром в жизни", – обратился к суворовцам губернатор. Почетными гостями праздника стали председатель регионального "Генеральского клуба" Витольд Завадский и руководитель городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Генрих Левкович. "Самое важное для выпускников сегодня – достойно завершить обучение и выбрать верную дорогу. А остальное в жизни – это такой же труд и ответственность, которые ребята здесь проявили. Самое ценное, что дает сегодня суворовское училище – это именно ответственность", - подчеркнул Левкович. В завершение мероприятия суворовцы прошли торжественным маршем. Тверское училище включает корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, крытый спортивный и физкультурно-оздоровительный комплексы, медицинский блок, плац и площадь для торжественных построений. Выпускники 2025 года обучались по нескольким образовательным профилям: технологический – с углубленным изучением математики и физики, гуманитарный (история и обществознание) и социально-экономический (математика и обществознание). По итогам года и государственной итоговой аттестации медалью "За особые успехи в учении I степени" отметят 10 суворовцев, медалью "За особые успехи в учении II степени" – 5 учащихся.

https://ria.ru/20250524/prazdnik-2018846064.html

https://ria.ru/20250522/rudenya-2018480100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, игорь руденя