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Игорь Руденя напутствовал выпускников тверского суворовского училища - РИА Новости, 24.05.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:30 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/naputstvie-2018867645.html
Игорь Руденя напутствовал выпускников тверского суворовского училища
Игорь Руденя напутствовал выпускников тверского суворовского училища - РИА Новости, 24.05.2025
Игорь Руденя напутствовал выпускников тверского суворовского училища
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и представители ветеранского движения обратились с напутствием к 66 выпускникам Тверского суворовского военного Ордена... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:30:00+03:00
2025-05-24T16:30:00+03:00
тверская область
москва
игорь руденя
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и представители ветеранского движения обратились с напутствием к 66 выпускникам Тверского суворовского военного Ордена Почета училища, для которых в субботу прозвучал последний звонок, сообщает пресс-служба облправительства. "Ваш выпуск пришелся на особый для нашей страны год 80-летия Великой Победы. 24 июня 1945 года 200 воспитанников нашего училища прошли по Красной площади в строю парада победителей. И совсем недавно, в священный для всех нас день 9 мая, мы с гордостью видели, как тверские суворовцы чеканят шаг на Параде, посвященном юбилею Победы", – привели в пресс-службе слова Рудени. Нынешние суворовцы-одиннадцатиклассники трижды – в 2022, 2023 и 2024 годах – были участниками парада Победы на Красной площади в Москве. Калининское училище стало первым суворовским училищем, открывшимся в городе, освобожденном от фашистов. Первый звонок прозвенел здесь 1 декабря 1943 года. Училище стало домом для сыновей полков, детей погибших героев Великой Отечественной войны. Первый выпуск состоялся в 1948 году. За 82 года училище окончили тысячи суворовцев. "Мы гордимся выпускниками училища, которые сегодня проявляют героизм и мужество, сражаясь за нашу Родину. В борьбе с неонацизмом ребята проявляют такую же силу духа и верность долгу, как наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что и для вас отвага и героизм поколения победителей всегда будут служить нравственным ориентиром в жизни", – обратился к суворовцам губернатор. Почетными гостями праздника стали председатель регионального "Генеральского клуба" Витольд Завадский и руководитель городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Генрих Левкович. "Самое важное для выпускников сегодня – достойно завершить обучение и выбрать верную дорогу. А остальное в жизни – это такой же труд и ответственность, которые ребята здесь проявили. Самое ценное, что дает сегодня суворовское училище – это именно ответственность", - подчеркнул Левкович. В завершение мероприятия суворовцы прошли торжественным маршем. Тверское училище включает корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, крытый спортивный и физкультурно-оздоровительный комплексы, медицинский блок, плац и площадь для торжественных построений. Выпускники 2025 года обучались по нескольким образовательным профилям: технологический – с углубленным изучением математики и физики, гуманитарный (история и обществознание) и социально-экономический (математика и обществознание). По итогам года и государственной итоговой аттестации медалью "За особые успехи в учении I степени" отметят 10 суворовцев, медалью "За особые успехи в учении II степени" – 5 учащихся.
https://ria.ru/20250524/prazdnik-2018846064.html
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москва, игорь руденя
Тверская область, Москва, Игорь Руденя
Игорь Руденя напутствовал выпускников тверского суворовского училища

Глава Верхневолжья поздравил выпускников суворовского училища в Твери

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области В Тверском суворовском военном ордена Почета училище состоялось торжественное мероприятие, посвященное последнему звонку
В Тверском суворовском военном ордена Почета училище состоялось торжественное мероприятие, посвященное последнему звонку - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и представители ветеранского движения обратились с напутствием к 66 выпускникам Тверского суворовского военного Ордена Почета училища, для которых в субботу прозвучал последний звонок, сообщает пресс-служба облправительства.
"Ваш выпуск пришелся на особый для нашей страны год 80-летия Великой Победы. 24 июня 1945 года 200 воспитанников нашего училища прошли по Красной площади в строю парада победителей. И совсем недавно, в священный для всех нас день 9 мая, мы с гордостью видели, как тверские суворовцы чеканят шаг на Параде, посвященном юбилею Победы", – привели в пресс-службе слова Рудени.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в праздничном мероприятии Последний звонок в гимназии №8 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Руденя принял участие в празднике "Последний звонок" в тверской гимназии №8
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Нынешние суворовцы-одиннадцатиклассники трижды – в 2022, 2023 и 2024 годах – были участниками парада Победы на Красной площади в Москве.
Калининское училище стало первым суворовским училищем, открывшимся в городе, освобожденном от фашистов. Первый звонок прозвенел здесь 1 декабря 1943 года. Училище стало домом для сыновей полков, детей погибших героев Великой Отечественной войны. Первый выпуск состоялся в 1948 году. За 82 года училище окончили тысячи суворовцев.
"Мы гордимся выпускниками училища, которые сегодня проявляют героизм и мужество, сражаясь за нашу Родину. В борьбе с неонацизмом ребята проявляют такую же силу духа и верность долгу, как наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что и для вас отвага и героизм поколения победителей всегда будут служить нравственным ориентиром в жизни", – обратился к суворовцам губернатор.
Почетными гостями праздника стали председатель регионального "Генеральского клуба" Витольд Завадский и руководитель городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Генрих Левкович.
"Самое важное для выпускников сегодня – достойно завершить обучение и выбрать верную дорогу. А остальное в жизни – это такой же труд и ответственность, которые ребята здесь проявили. Самое ценное, что дает сегодня суворовское училище – это именно ответственность", - подчеркнул Левкович.
Губернатору Тверской области Игорю Рудене представили мастер-план развития города Бежецк в Тверской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Рудене представили мастер-план развития города Бежецк в Тверской области
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В завершение мероприятия суворовцы прошли торжественным маршем.
Тверское училище включает корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, крытый спортивный и физкультурно-оздоровительный комплексы, медицинский блок, плац и площадь для торжественных построений. Выпускники 2025 года обучались по нескольким образовательным профилям: технологический – с углубленным изучением математики и физики, гуманитарный (история и обществознание) и социально-экономический (математика и обществознание). По итогам года и государственной итоговой аттестации медалью "За особые успехи в учении I степени" отметят 10 суворовцев, медалью "За особые успехи в учении II степени" – 5 учащихся.
 
Тверская областьМоскваИгорь Руденя
 
 
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