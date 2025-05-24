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МВД опровергло разработку ограничений на выдачу кредитов - РИА Новости, 24.05.2025
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18:41 24.05.2025 (обновлено: 18:50 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/mvd-2018886387.html
МВД опровергло разработку ограничений на выдачу кредитов
МВД опровергло разработку ограничений на выдачу кредитов - РИА Новости, 24.05.2025
МВД опровергло разработку ограничений на выдачу кредитов
Министерство внутренних дел не разрабатывает изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов, сообщила представитель МВД РФ РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T18:41:00+03:00
2025-05-24T18:50:00+03:00
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел не разрабатывает изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По словам Волк, в медиапространстве неточно интерпретировали ответ заместителя начальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова на вопрос из зала после его выступления на форуме "Positive Hack Days 2025". "Изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что Данил Филиппов в своем выступлении предложил дальнейшую реализацию уже существующего механизма самозапрета на дистанционное оформление кредита. Более эффективным, возможно, могло бы стать автоматическое включение данной функции всем гражданам, зарегистрированным на портале Госуслуг, с возможностью ее индивидуального отключения в личных кабинетах портала в случае необходимости.
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), экономика, россия
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Экономика, Россия
МВД опровергло разработку ограничений на выдачу кредитов

МВД опровергло разработку новых ограничений, связанных с выдачей кредитов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел не разрабатывает изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, в медиапространстве неточно интерпретировали ответ заместителя начальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова на вопрос из зала после его выступления на форуме "Positive Hack Days 2025".
"Изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что Данил Филиппов в своем выступлении предложил дальнейшую реализацию уже существующего механизма самозапрета на дистанционное оформление кредита. Более эффективным, возможно, могло бы стать автоматическое включение данной функции всем гражданам, зарегистрированным на портале Госуслуг, с возможностью ее индивидуального отключения в личных кабинетах портала в случае необходимости.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ЭкономикаРоссия
 
 
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