https://ria.ru/20250524/mvd-2018886387.html

МВД опровергло разработку ограничений на выдачу кредитов

МВД опровергло разработку ограничений на выдачу кредитов - РИА Новости, 24.05.2025

МВД опровергло разработку ограничений на выдачу кредитов

Министерство внутренних дел не разрабатывает изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов, сообщила представитель МВД РФ РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T18:41:00+03:00

2025-05-24T18:41:00+03:00

2025-05-24T18:50:00+03:00

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел не разрабатывает изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу россиянам кредитов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По словам Волк, в медиапространстве неточно интерпретировали ответ заместителя начальника следственного департамента МВД России Данила Филиппова на вопрос из зала после его выступления на форуме "Positive Hack Days 2025". "Изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что Данил Филиппов в своем выступлении предложил дальнейшую реализацию уже существующего механизма самозапрета на дистанционное оформление кредита. Более эффективным, возможно, могло бы стать автоматическое включение данной функции всем гражданам, зарегистрированным на портале Госуслуг, с возможностью ее индивидуального отключения в личных кабинетах портала в случае необходимости.

https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006156181.html

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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), экономика, россия