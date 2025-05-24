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В Москве сняли основные ограничения движения после полумарафона - РИА Новости, 24.05.2025
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21:59 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/moskva-2018913731.html
В Москве сняли основные ограничения движения после полумарафона
В Москве сняли основные ограничения движения после полумарафона - РИА Новости, 24.05.2025
В Москве сняли основные ограничения движения после полумарафона
Основные ограничения движения сняты в Москве после проведения полумарафона, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:59:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Основные ограничения движения сняты в Москве после проведения полумарафона, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ряд центральных улиц и набережных Москвы закроют для проезда с четверга по воскресенье в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ". "Все основные ограничения движения сняты. Временные перекрытия сохраняются на: улицах Ильинка, Варварка; Большом Москворецком мосту; до 06.00 25 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста; до 06:00 25 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250524/moskva-2018853867.html
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В Москве сняли основные ограничения движения после полумарафона

Дептранс Москвы снял основные ограничения движения после проведения полумарафона

© Фото : Беговое сообществоУчастники Московского полумарафона на старте
Участники Московского полумарафона на старте - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Беговое сообщество
Участники Московского полумарафона на старте
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Основные ограничения движения сняты в Москве после проведения полумарафона, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ряд центральных улиц и набережных Москвы закроют для проезда с четверга по воскресенье в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ".
«
"Все основные ограничения движения сняты. Временные перекрытия сохраняются на: улицах Ильинка, Варварка; Большом Москворецком мосту; до 06.00 25 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста; до 06:00 25 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка", - говорится в сообщении.
Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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