В Москве сняли основные ограничения движения после полумарафона
Дептранс Москвы снял основные ограничения движения после проведения полумарафона
© Фото : Беговое сообществоУчастники Московского полумарафона на старте
© Фото : Беговое сообщество
Участники Московского полумарафона на старте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Основные ограничения движения сняты в Москве после проведения полумарафона, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ряд центральных улиц и набережных Москвы закроют для проезда с четверга по воскресенье в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ".
«
"Все основные ограничения движения сняты. Временные перекрытия сохраняются на: улицах Ильинка, Варварка; Большом Москворецком мосту; до 06.00 25 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста; до 06:00 25 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка", - говорится в сообщении.
В Москве завершился полумарафон "ЗаБег.РФ"
Вчера, 15:05