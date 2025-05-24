https://ria.ru/20250524/moskva-2018913731.html

В Москве сняли основные ограничения движения после полумарафона

В Москве сняли основные ограничения движения после полумарафона - РИА Новости, 24.05.2025

В Москве сняли основные ограничения движения после полумарафона

Основные ограничения движения сняты в Москве после проведения полумарафона, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T21:59:00+03:00

2025-05-24T21:59:00+03:00

2025-05-24T21:59:00+03:00

москва

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Основные ограничения движения сняты в Москве после проведения полумарафона, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ряд центральных улиц и набережных Москвы закроют для проезда с четверга по воскресенье в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ". "Все основные ограничения движения сняты. Временные перекрытия сохраняются на: улицах Ильинка, Варварка; Большом Москворецком мосту; до 06.00 25 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста; до 06:00 25 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/moskva-2018853867.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва