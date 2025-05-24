https://ria.ru/20250524/moldavija-2018914236.html

Экономика Молдавии находится в состоянии застоя, заявил аналитик

Экономика Молдавии находится в состоянии застоя, заявил аналитик - РИА Новости, 24.05.2025

Экономика Молдавии находится в состоянии застоя, заявил аналитик

Экономика Молдавии не может работать в полную силу, поскольку последние два года она находится в состоянии застоя, а власти не могут решить накопившиеся... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T22:04:00+03:00

2025-05-24T22:04:00+03:00

2025-05-24T22:04:00+03:00

экономика

молдавия

владимир головатюк

в мире

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Экономика Молдавии не может работать в полную силу, поскольку последние два года она находится в состоянии застоя, а власти не могут решить накопившиеся проблемы, заявил молдавский экономический аналитик Владимир Головатюк. "Экономика не работает, во всяком случае, в полную силу. Сокращается производство товаров, в т.ч. для экспорта, снижается экспорт, и в страну поступает меньше валюты в виде экспортной выручки, сокращаются поступления в бюджет, и чтобы хоть как-то свести концы с концами правительство берет займы, всё глубже залезая в долговую яму. Констатируя состояние застоя в экономике на протяжении уже как минимум двух лет и глядя на то, как ведет себя власть по отношению к этой самой экономике, понятно, что до решения проблем еще очень далеко", - написал Головатюк в своем Telegram-канале. По его словам, власти Молдавии лукавят, когда говорят о рецессии, поскольку реальная ситуация гораздо хуже. "Рецессия - это состояние экономики, которое характеризуется неуклонным снижением деловой активности и прежде всего ВВП, как правило, в течении двух кварталов подряд. У нас же стагнация. И в отличие от рецессии, стагнация может быть долговременным явлением, что у нас и происходит", - подчеркивает эксперт. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470074.html

https://ria.ru/20250520/bednost-2018011751.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, владимир головатюк, в мире