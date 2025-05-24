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Экономика Молдавии находится в состоянии застоя, заявил аналитик - РИА Новости, 24.05.2025
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22:04 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/moldavija-2018914236.html
Экономика Молдавии находится в состоянии застоя, заявил аналитик
Экономика Молдавии находится в состоянии застоя, заявил аналитик - РИА Новости, 24.05.2025
Экономика Молдавии находится в состоянии застоя, заявил аналитик
Экономика Молдавии не может работать в полную силу, поскольку последние два года она находится в состоянии застоя, а власти не могут решить накопившиеся... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T22:04:00+03:00
2025-05-24T22:04:00+03:00
экономика
молдавия
владимир головатюк
в мире
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Экономика Молдавии не может работать в полную силу, поскольку последние два года она находится в состоянии застоя, а власти не могут решить накопившиеся проблемы, заявил молдавский экономический аналитик Владимир Головатюк. "Экономика не работает, во всяком случае, в полную силу. Сокращается производство товаров, в т.ч. для экспорта, снижается экспорт, и в страну поступает меньше валюты в виде экспортной выручки, сокращаются поступления в бюджет, и чтобы хоть как-то свести концы с концами правительство берет займы, всё глубже залезая в долговую яму. Констатируя состояние застоя в экономике на протяжении уже как минимум двух лет и глядя на то, как ведет себя власть по отношению к этой самой экономике, понятно, что до решения проблем еще очень далеко", - написал Головатюк в своем Telegram-канале. По его словам, власти Молдавии лукавят, когда говорят о рецессии, поскольку реальная ситуация гораздо хуже. "Рецессия - это состояние экономики, которое характеризуется неуклонным снижением деловой активности и прежде всего ВВП, как правило, в течении двух кварталов подряд. У нас же стагнация. И в отличие от рецессии, стагнация может быть долговременным явлением, что у нас и происходит", - подчеркивает эксперт. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470074.html
https://ria.ru/20250520/bednost-2018011751.html
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экономика, молдавия, владимир головатюк, в мире
Экономика, Молдавия, Владимир Головатюк, В мире
Экономика Молдавии находится в состоянии застоя, заявил аналитик

Головатюк: экономика Молдавии последние два года находится в состоянии застоя

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Экономика Молдавии не может работать в полную силу, поскольку последние два года она находится в состоянии застоя, а власти не могут решить накопившиеся проблемы, заявил молдавский экономический аналитик Владимир Головатюк.
«
"Экономика не работает, во всяком случае, в полную силу. Сокращается производство товаров, в т.ч. для экспорта, снижается экспорт, и в страну поступает меньше валюты в виде экспортной выручки, сокращаются поступления в бюджет, и чтобы хоть как-то свести концы с концами правительство берет займы, всё глубже залезая в долговую яму. Констатируя состояние застоя в экономике на протяжении уже как минимум двух лет и глядя на то, как ведет себя власть по отношению к этой самой экономике, понятно, что до решения проблем еще очень далеко", - написал Головатюк в своем Telegram-канале.
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По его словам, власти Молдавии лукавят, когда говорят о рецессии, поскольку реальная ситуация гораздо хуже.
"Рецессия - это состояние экономики, которое характеризуется неуклонным снижением деловой активности и прежде всего ВВП, как правило, в течении двух кварталов подряд. У нас же стагнация. И в отличие от рецессии, стагнация может быть долговременным явлением, что у нас и происходит", - подчеркивает эксперт.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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