Экономика Молдавии находится в состоянии застоя, заявил аналитик
Головатюк: экономика Молдавии последние два года находится в состоянии застоя
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Экономика Молдавии не может работать в полную силу, поскольку последние два года она находится в состоянии застоя, а власти не могут решить накопившиеся проблемы, заявил молдавский экономический аналитик Владимир Головатюк.
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"Экономика не работает, во всяком случае, в полную силу. Сокращается производство товаров, в т.ч. для экспорта, снижается экспорт, и в страну поступает меньше валюты в виде экспортной выручки, сокращаются поступления в бюджет, и чтобы хоть как-то свести концы с концами правительство берет займы, всё глубже залезая в долговую яму. Констатируя состояние застоя в экономике на протяжении уже как минимум двух лет и глядя на то, как ведет себя власть по отношению к этой самой экономике, понятно, что до решения проблем еще очень далеко", - написал Головатюк в своем Telegram-канале.
По его словам, власти Молдавии лукавят, когда говорят о рецессии, поскольку реальная ситуация гораздо хуже.
"Рецессия - это состояние экономики, которое характеризуется неуклонным снижением деловой активности и прежде всего ВВП, как правило, в течении двух кварталов подряд. У нас же стагнация. И в отличие от рецессии, стагнация может быть долговременным явлением, что у нас и происходит", - подчеркивает эксперт.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.