https://ria.ru/20250524/minoborony-2018832866.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Восточной" группировки войск, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:27:00+03:00
2025-05-24T12:27:00+03:00
2025-05-24T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_b2a23ac2f00cb52783da331b90b5aff4.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Восточной" группировки войск, сообщило в субботу Минобороны России."ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250524/vsu-2018833986.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_18bac98c6e76e70f07e27b5557ded5e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ
Минобороны: группировка "Восток" за сутки уничтожила до 200 боевиков и 7 ББМ ВСУ