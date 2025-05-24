https://ria.ru/20250524/minoborony-2018832866.html

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Восточной" группировки войск, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:27:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Восточной" группировки войск, сообщило в субботу Минобороны России."ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250524/vsu-2018833986.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)