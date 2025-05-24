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Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 24.05.2025 (обновлено: 12:50 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018832866.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Восточной" группировки войск, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:27:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Восточной" группировки войск, сообщило в субботу Минобороны России."ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250524/vsu-2018833986.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до двухсот боевиков ВСУ

Минобороны: группировка "Восток" за сутки уничтожила до 200 боевиков и 7 ББМ ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Восточной" группировки войск, сообщило в субботу Минобороны России.
"ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке Минобороны РФ.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 155 боевиков ВСУ
12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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