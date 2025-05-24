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Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу - РИА Новости, 24.05.2025
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19:50 24.05.2025 (обновлено: 19:53 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/mid-2018899851.html
Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу
Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу - РИА Новости, 24.05.2025
Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу
Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик подтвердил своё участие в тринадцатой встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и на её... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:50:00+03:00
2025-05-24T19:53:00+03:00
россия
сергей шойгу
милорад додик
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик подтвердил своё участие в тринадцатой встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и на её полях проведёт встречу с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщили в МИД России."Участие в форуме подтвердил президент Республики Сербской Милорад Додик, с которым у Сергея Шойгу также запланирована двусторонняя беседа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
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россия, сергей шойгу, милорад додик, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Милорад Додик, В мире
Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу

МИД России: глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Сербской Милорад Додик
Глава Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© POOL
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Глава Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик подтвердил своё участие в тринадцатой встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и на её полях проведёт встречу с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщили в МИД России.
"Участие в форуме подтвердил президент Республики Сербской Милорад Додик, с которым у Сергея Шойгу также запланирована двусторонняя беседа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
РС БиГ не отказывается от идеи вступить в БРИКС, заявил Додик
10 мая, 22:19
 
РоссияСергей ШойгуМилорад ДодикВ мире
 
 
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