https://ria.ru/20250524/mid-2018899851.html
Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу
Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу - РИА Новости, 24.05.2025
Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу
Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик подтвердил своё участие в тринадцатой встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и на её... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:50:00+03:00
2025-05-24T19:50:00+03:00
2025-05-24T19:53:00+03:00
россия
сергей шойгу
милорад додик
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979948089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f88a68d166e2ffaf06b597064821aa49.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик подтвердил своё участие в тринадцатой встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и на её полях проведёт встречу с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщили в МИД России."Участие в форуме подтвердил президент Республики Сербской Милорад Додик, с которым у Сергея Шойгу также запланирована двусторонняя беседа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
https://ria.ru/20250510/dodik-2016261258.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979948089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6bd4b50bfd0e42795420f437da6899d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, милорад додик, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Милорад Додик, В мире
Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу
МИД России: глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу