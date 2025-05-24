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Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу

Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу - РИА Новости, 24.05.2025

Глава Республики Сербской БиГ Додик встретится с Шойгу

Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик подтвердил своё участие в тринадцатой встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и на её... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:50:00+03:00

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россия

сергей шойгу

милорад додик

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик подтвердил своё участие в тринадцатой встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и на её полях проведёт встречу с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщили в МИД России."Участие в форуме подтвердил президент Республики Сербской Милорад Додик, с которым у Сергея Шойгу также запланирована двусторонняя беседа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

https://ria.ru/20250510/dodik-2016261258.html

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россия, сергей шойгу, милорад додик, в мире