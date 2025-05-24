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Петербургский метрополитен потребует взыскать ущерб с осужденных за теракт - РИА Новости, 24.05.2025
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01:48 24.05.2025 (обновлено: 11:26 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/metropoliten-2018796229.html
Петербургский метрополитен потребует взыскать ущерб с осужденных за теракт
Петербургский метрополитен потребует взыскать ущерб с осужденных за теракт - РИА Новости, 24.05.2025
Петербургский метрополитен потребует взыскать ущерб с осужденных за теракт
Петербургский метрополитен просит взыскать с 11 осужденных за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году 67 миллионов рублей ущерба, сообщила глава... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T01:48:00+03:00
2025-05-24T11:26:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
акрам азимов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Петербургский метрополитен просит взыскать с 11 осужденных за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году 67 миллионов рублей ущерба, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Петербургский метрополитен подал в суд на террористов. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно 67 миллионов рублей", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. По ее словам, истец напомнил, что 3 апреля 2017 года в Петербургском метрополитене произошел взрыв. Десятого декабря 2019 года в Санкт-Петербурге был оглашен приговор в отношении 11 лиц, который вступил в законную силу. "Совершенным преступлением истцу причинен материальный ущерб, который состоит из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости самого вагона", - пояснила Лебедева. Иск зарегистрирован в Ленинском районном суде Петербурга, материалы дела переданы судье. Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести - 25 человек, легкий вред здоровью - 31 человек. Первый западный окружной военный суд приговорил Абора Азимова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, Акрама Азимова, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых к 28 годам лишения свободы, Содика Ортикова - к 22 годам, Шохисту Каримову, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Азамжона Махмудова и Дилмурада Муидинова - к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева - к 19 годам лишения свободы.
https://ria.ru/20250521/peterburg-2018239746.html
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происшествия, санкт-петербург, акрам азимов
Происшествия, Санкт-Петербург, Акрам Азимов
Петербургский метрополитен потребует взыскать ущерб с осужденных за теракт

Петербургский метрополитен просит взыскать с террористов 67 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании в Басманном суде Москвы. 4 сентября 2017
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании в Басманном суде Москвы. 4 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании в Басманном суде Москвы. 4 сентября 2017
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Петербургский метрополитен просит взыскать с 11 осужденных за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году 67 миллионов рублей ущерба, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
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"Петербургский метрополитен подал в суд на террористов. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно 67 миллионов рублей", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
По ее словам, истец напомнил, что 3 апреля 2017 года в Петербургском метрополитене произошел взрыв. Десятого декабря 2019 года в Санкт-Петербурге был оглашен приговор в отношении 11 лиц, который вступил в законную силу.
"Совершенным преступлением истцу причинен материальный ущерб, который состоит из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости самого вагона", - пояснила Лебедева.
Иск зарегистрирован в Ленинском районном суде Петербурга, материалы дела переданы судье.
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Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести - 25 человек, легкий вред здоровью - 31 человек.
Первый западный окружной военный суд приговорил Абора Азимова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, Акрама Азимова, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых к 28 годам лишения свободы, Содика Ортикова - к 22 годам, Шохисту Каримову, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Азамжона Махмудова и Дилмурада Муидинова - к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева - к 19 годам лишения свободы.
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