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Маск решил сосредоточиться на своем бизнесе после сбоя в X - РИА Новости, 24.05.2025
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22:13 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/mask-2018914711.html
Маск решил сосредоточиться на своем бизнесе после сбоя в X
Маск решил сосредоточиться на своем бизнесе после сбоя в X - РИА Новости, 24.05.2025
Маск решил сосредоточиться на своем бизнесе после сбоя в X
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений на этой неделе о масштабном сбое в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T22:13:00+03:00
2025-05-24T22:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений на этой неделе о масштабном сбое в принадлежащей ему соцсети Х. В четверг пользователи соцсети X из ряда стран сообщили о масштабном сбое в её работе. Сбой начался в районе 21.00 мск. Чаще всего пользователи сообщали о сбоях в работе веб-сайта и приложения соцсети, а также о проблемах соединения с сервером. "Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных и производственных помещениях. Я должен быть очень сосредоточен на X, (сервисе искусственного интеллекта - ред.) xAI и (компании - ред.) Tesla, а также на запуске на следующей неделе (космического корабля - ред.) Starship, так как мы внедряем критически важные технологии", - написал Маск в соцсети Х, прокомментировав сообщения о сбое. По словам бизнесмена, перебои в работе X на этой неделе показали необходимость "крупных операционных улучшений". Он также добавил, что во время сбоя должна была сработать система аварийного переключения, однако этого не произошло. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20250524/mask-2018909279.html
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в мире, технологии, илон маск, twitter, tesla motors
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter, Tesla motors
Маск решил сосредоточиться на своем бизнесе после сбоя в X

Маск планирует погрузиться в работу своих компаний после масштабного сбоя в Х

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений на этой неделе о масштабном сбое в принадлежащей ему соцсети Х.
В четверг пользователи соцсети X из ряда стран сообщили о масштабном сбое в её работе. Сбой начался в районе 21.00 мск. Чаще всего пользователи сообщали о сбоях в работе веб-сайта и приложения соцсети, а также о проблемах соединения с сервером.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В США сообщили о неожиданных планах Маска
Вчера, 21:10
«
"Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных и производственных помещениях. Я должен быть очень сосредоточен на X, (сервисе искусственного интеллекта - ред.) xAI и (компании - ред.) Tesla, а также на запуске на следующей неделе (космического корабля - ред.) Starship, так как мы внедряем критически важные технологии", - написал Маск в соцсети Х, прокомментировав сообщения о сбое.
По словам бизнесмена, перебои в работе X на этой неделе показали необходимость "крупных операционных улучшений". Он также добавил, что во время сбоя должна была сработать система аварийного переключения, однако этого не произошло.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Страница социальной сети на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
22 мая, 21:43
 
В миреТехнологииИлон МаскTwitterTesla motors
 
 
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