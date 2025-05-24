https://ria.ru/20250524/mask-2018914711.html

Маск решил сосредоточиться на своем бизнесе после сбоя в X

Маск решил сосредоточиться на своем бизнесе после сбоя в X - РИА Новости, 24.05.2025

Маск решил сосредоточиться на своем бизнесе после сбоя в X

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений на этой неделе о масштабном сбое в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T22:13:00+03:00

2025-05-24T22:13:00+03:00

2025-05-24T22:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений на этой неделе о масштабном сбое в принадлежащей ему соцсети Х. В четверг пользователи соцсети X из ряда стран сообщили о масштабном сбое в её работе. Сбой начался в районе 21.00 мск. Чаще всего пользователи сообщали о сбоях в работе веб-сайта и приложения соцсети, а также о проблемах соединения с сервером. "Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных и производственных помещениях. Я должен быть очень сосредоточен на X, (сервисе искусственного интеллекта - ред.) xAI и (компании - ред.) Tesla, а также на запуске на следующей неделе (космического корабля - ред.) Starship, так как мы внедряем критически важные технологии", - написал Маск в соцсети Х, прокомментировав сообщения о сбое. По словам бизнесмена, перебои в работе X на этой неделе показали необходимость "крупных операционных улучшений". Он также добавил, что во время сбоя должна была сработать система аварийного переключения, однако этого не произошло. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20250524/mask-2018909279.html

https://ria.ru/20250522/sboj-2018548412.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, илон маск, twitter, tesla motors