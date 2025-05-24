Маск решил сосредоточиться на своем бизнесе после сбоя в X
Маск планирует погрузиться в работу своих компаний после масштабного сбоя в Х
© Соцсети миллиардераИлон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений на этой неделе о масштабном сбое в принадлежащей ему соцсети Х.
В четверг пользователи соцсети X из ряда стран сообщили о масштабном сбое в её работе. Сбой начался в районе 21.00 мск. Чаще всего пользователи сообщали о сбоях в работе веб-сайта и приложения соцсети, а также о проблемах соединения с сервером.
В США сообщили о неожиданных планах Маска
Вчера, 21:10
«
"Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных и производственных помещениях. Я должен быть очень сосредоточен на X, (сервисе искусственного интеллекта - ред.) xAI и (компании - ред.) Tesla, а также на запуске на следующей неделе (космического корабля - ред.) Starship, так как мы внедряем критически важные технологии", - написал Маск в соцсети Х, прокомментировав сообщения о сбое.
По словам бизнесмена, перебои в работе X на этой неделе показали необходимость "крупных операционных улучшений". Он также добавил, что во время сбоя должна была сработать система аварийного переключения, однако этого не произошло.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
22 мая, 21:43